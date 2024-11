video suggerito

Neymar è sul mercato, dal 2025 chiude con l’Al Hilal e sarà uno svincolato di lusso: “È un regalo” Il futuro di Neymar è già scritto e sarà lontano dall’Arabia e dall’Al Hilal: il contratto verrà risolto a fine 2024 e per il mercato di gennaio sarà uno svincolato di lusso. “Non siamo mai stati così liberi di decidere” ha anticipato il padre-procuratore. Ma dove andrà resta un mistero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Non è ufficiale ma è come se lo fosse perché dal 2025 Neymar non sarà più sotto contratto con l'Al Hilal. Ad anticipare lo scenario è stato il papà-agente del brasiliano che è uscito allo scoperto di fronte alle tante speculazioni che stanno riguardando il figlio: l'avventura araba, iniziata sotto la migliore stella, oramai è da considerarsi conclusa aprendo a nuovi orizzonti, "a gennaio sarà libero: un regalo per tutti".

Un epilogo amaro ma obbligato: Neymar in Arabia Saudita e all'Al Hilal sarà ricordato come la classica occasione mancata di vedere uno dei giocatori più forti al mondo deliziare la nuova frontiera calcistica. Perché da quando, nell'estate 2022, Neymar è arrivato nel campionato saudita a suon di milioni, ha potuto giocare solo una manciata di gare, fermato da un terribile infortunio. E ora, ancora fermo ai box, si è arrivati alla comune decisione di porre fine al connubio con il 2024, senza prolungare ulteriormente.

Le parole del papà-procuratore: Neymar chiude con l'Al Hilal

A fare luce sul prossimo futuro di Neymar ci ha pensato il papà-procuratore che in un podcast nel weekend ha praticamente ufficializzato la conclusione del rapporto con l'Al Hilal: "Aspettiamo e vediamo cosa succederà e come si sentirà veramente Neymar. Ma sarà libero di decidere: non siamo mai stati così liberi di decidere dove andare. E avere tra le mani un 32enne libero è un regalo per noi ma anche per un qualsiasi uomo d'affari. Neymar ha un contratto fino al 2025″ ha proseguito il padre parlando al podcast "Roundcast", "al momento non c'è nulla di ufficiale. Vedo però diverse speculazioni e così abbiamo iniziato a prepararci".

Neymar sul mercato di gennaio da svincolato: dove può andare

Le dichiarazioni del padre-agente spiegano la scelta di non prolungare con l'Al Hilal, considerando l'avventura araba già il passato. "Il club sapeva di avere tra le mani un campione ed è per questo che ha atteso anche il secondo anno. Neymar è una stella e un giocatore esperto, l'Al Hilal una società di punta del campionato arabo. Ora però, c'è il mercato: come sempre Neymar si riprenderà, a gennaio non sarà diverso dalle altre volte".

Ma la domanda principale che resta è solo una: dove andrà a giocare Neymar? La risposta lascia intatti tutti gli orizzonti possibili: "Non abbiamo piani e non ne abbiamo mai fatti. L'unico è stato quello di arrivare a Barcellona. Il PSG? È stato un vortice, ad un certo punto è sparito nel nulla. L'Al Hilal è stata una occasione, sono stati sempre onesti con noi".

Quanto vale Neymar, senza cartellino resta un'occasione

Ma quanto vale Neymar? A 32 anni e con un bagaglio recente di infortuni, il brasiliano resta un mistero e una vera e propria scommessa. Sulla classe, le qualità, la grandezza del giocatore non ci sono dubbi ma è l'integrità fisica a porre quesiti: da oltre un anno non sta più giocando, perdendo anche la Nazionale. Certamente, da svincolato, è la classica occasione: non ci sono pagamenti ulteriori se non per l'ingaggio che, comunque, resterà altissimo. Non certo alle cifre dell'Al Hilal ma l'entourage di O'Ney farà di tutto per strappare quello che potrebbe essere l'ultimo grande contratto con cui concludere la carriera.