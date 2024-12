Koopmeiners fuori per infortunio nell’intervallo di Monza-Juve: le condizioni e quando rientra

video suggerito

Teun Koopmeiners è stato sostituito durante l'intervallo di Monza-Juventus per infortunio: il giocatore olandese non è rientrato nel secondo tempo a causa di problemi di natura muscolare all'adduttore e al suo posto Thiago Motta ha inserito Khéphren Thuram.

Il numero 8 rimasto negli spogliatoi dell'U-Power Stadium dopo i primi 45′ e subito è scattato l'allarme tra i tifosi: l'ex calciatore dell'Atalanta ha già avuto problemi fisici in questa prima parte di stagione e la Vecchia Signora ha dovuto fare a meno di lui spesso. Adesso che sembrava aver trovato continuità, ecco un nuovo stop.

Koopmeiners fuori per infortunio in Monza-Juve: quando rientra

Teun Koopmeiners è uscito all'intervallo del match col Monza per un fastidio all'adduttore: dovrebbe trattarsi di un cambio precauzionale, ma non ci sono informazioni più precise in questo momento.

Le sue condizioni verranno valutate e monitorate oggi al J-Medical, ma filtra ottimismo nell'ambiente bianconero: lo staff tecnico e medico sperano di averlo a disposizione già nella prossima partita contro la Fiorentina, il 29 dicembre, all'Allianz Stadium. Se dovessero esserci dubbi sul recupero al 100%, così come accaduto per Cambiaso con Manchester City e Venezia, Koopmeiners non verrà rischiato anche in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà all'inizio del 2025 in Arabia Saudita.

Thiago Motta sull'infortunio di Koopmeiners: "Non sono preoccupato"

A spiegare il cambio ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del secondo tempo era stato direttamente l'allenatore bianconero ("Teun ha sentito un po' l'adduttore e non abbiamo voluto rischiare") e nella conferenza stampa post-gara lo stesso Thiago Motta si era espresso così sulle condizioni del calciatore olandese: "Non sono preoccupato ma lo valuteremo domani. Speriamo che stia bene".