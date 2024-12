La Juventus torna alla vittoria a Monza: succede tutto nel primo tempo, Nico Gonzalez decisivo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus batte il Monza e riscatta il mezzo passo falso visto nell'ultimo turno in casa contro il Venezia. Succede tutto nel primo tempo con il primo vantaggio bianconero firmato McKennie, poi il pari momentaneo dei padroni di casa firmato Birindelli. Decisivo successivamente il gol di Nico Gonzalez che risultata decisivo ai fini del risultato. Unica nota stonata per Thiago Motta lo stop per infortunio muscolare di Koopmeiners che resta negli spogliatoi al termine dei primi 45 minuti.

Il gol realizzato da McKennie.

I gol di McKennie, Birindelli e Nico per un primo tempo spumeggiante

La partita tra Monza e Juventus ha mostrato sin dai primi minuti un ritmo a dir poco piacevole. Il risultato dei primi 45 minuti ha premiato gli ospiti. Tutto è iniziato con il gol realizzato dai bianconeri, passati per primi in vantaggio, con McKennie bravo a sfruttare al meglio un cross di Koopmeiners sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi ci pensa Birindelli. L'esterno dei brianzoli trova il pareggio al minuto 22 con un bel sinistro. Finita? Neanche per sogno poiché la squadra di Thiago Motta ha subito la forza di tornare al gol e riportarsi in vantaggio.

A chiudere il primo tempo infatti è stata la rete di Nico Gonzalez che porta (di nuovo) avanti i bianconeri. L'argentino è stato bravo a ribadire in rete una palla al centro dell'area di rigore dei brianzoli portando nuovamente avanti la squadra di Thiago Motta. La Juventus ha mostrato ottime trame di gioco e il vantaggio è piuttosto meritato. Nella ripresa però Thiago Motta deve subito cambiare qualcosa poiché Koopmeiners per un piccolo problema muscolare non rientra in campo. L'allenatore bianconero spiegherà poi che è stato solo un cambio precauzionale.

Vlahovic trattenuto in area di rigore nel secondo tempo.

Nel secondo tempo succede poco e la Juve si porta a casa il risultato

E così nella ripresa ecco entrare in campo Thuram. Il centrocampista francese si mette lì nel mezzo ma l'assetto tattico della Juventus non cambia di una virgola. Ci provano più volte gli ospiti a spingere a caccia del terzo gol. Yildiz prova a sorprendere Turati con una conclusione forte e potente sul primo palo che però trova l'ottima risposta in angolo dell'ex estremo difensore del Frosinone. Poi è Vlahovic a recriminare per un calcio di rigore che però l'arbitro non assegna per una presunta trattenuto con Pablo Mari che in realtà non c'è stata.

Motta allora decide di cambiare qualcosa ricorrendo ai cambi. Entrano in campo Mbangula e Adzic che prendono il posto di Vlahovic e Conceicao. Nel Monza invece c'è tempo e spazio per mandare in campo anche Maric e Sensi che sostituiscono Caprari e Birindelli. Il finale di partita, che ha visto anche l'ingresso di Fagioli per McKennie, non riserva ulteriori sorprese dal punto di vista realizzativo. Al triplice fischio è la Juventus a festeggiare per la conquista di tre punti fondamentali dopo il pareggio interno col Venezia.