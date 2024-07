video suggerito

Kompany interrompe l’allenamento del Bayern Monaco: Goretzka avvisato, è cambiato tutto Appena arrivato al Bayern Monaco, Vincent Kompany ha fatto capire subito che rispetto al passato si cambia registro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

Al Bayern Monaco tira un'aria nuova ed è esattamente quello che voleva la dirigenza bavarese quando ha scelto il giovanissimo Vincent Kompany – 38 anni compiuti ad aprile – come successore in panchina di Thomas Tuchel, facendogli firmare un triennale. Un video di un allenamento interrotto dal tecnico belga dopo uno sciatto passaggio sbagliato da Leon Goretzka ha gasato i tifosi del Bayern, che invitano il nuovo allenatore a non fare sconti a nessuno dopo la durissima lezione subita nella scorsa stagione dal Bayer Leverkusen, che ha interrotto il dominio domestico dopo 11 anni.

Kompany ferma l'allenamento del Bayern: Goretzka ha buttato via un pallone

Appena arrivato, Kompany ha subito fatto capire che gli standard che chiede ai suoi giocatori sono elevati e li devono tenere già in allenamento. Nel filmato si vede Goretzka, pilastro del centrocampo del Bayern, provare un lancio filtrante che viene facilmente intercettato. A quel punto Kompany ha immediatamente interrotto la seduta, presumibilmente per dire qualcosa al 29enne ex Schalke.

Oggi il nuovo tecnico del club tedesco è intervenuto in conferenza nel ritiro sul lago Tegernsee, sempre in Baviera, concludendo tra gli applausi dei giornalisti presenti quando dopo una mezzoretta ha chiesto al microfono: "Ragazzi, com'è andato il mio tedesco oggi? Ha funzionato?". Pollici alzati per Vincent, che già aveva stupito – nel primo incontro coi giornalisti – con la sua ottima conoscenza della lingua tedesca, elemento che era stato non secondario per far cadere su di lui la scelta della dirigenza.

"Si deve lavorare duro, per me non ci sono compromessi"

Kompany intende lasciarsi alle spalle i problemi dei suoi ultimi predecessori Nagelsmann e Tuchel e resettare tutto senza farsi condizionare dallo status dei calciatori: "Non sono uno che parla molto del passato, penso solo al futuro. Voglio solo lavorare con i ragazzi, sentire l'energia. I nomi non fanno parte del mio modo di pensare, tutti dovrebbero semplicemente mostrare la loro fame. Si tratta di lavorare duro, per me non ci sono compromessi. Qualora questo non dovesse accadere, non lo capirei". Al Bayern sono tutti avvisati, non solo Goretzka.