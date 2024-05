video suggerito

Kompany stupisce il Bayern parlando un perfetto tedesco: è stato scelto per questo dettaglio Nella prima conferenza con il Bayern Kompany ha risposto ad alcune domande parlando un tedesco fluente: il suo atteggiamento ha colpito i tifosi, scettici per il suo arrivo.

A cura di Ada Cotugno

C'è un aspetto della presentazione di Vincent Kompany al Bayern Monaco che ha lasciato tutti stupiti: il nuovo allenatore si è presentato ai cronisti sfoggiando un eccellente tedesco e rispondendo a parte delle domande senza nessuna esitazione in una lingua che non è la sua. Un dettaglio da non sottovalutare e che ha colpito tutti i presenti, compresa la società che ne ha tenuto conto nel momento della scelta del successore di Thomas Tuchel.

Sembra un'inezia superflua ma in realtà è un aspetto che gli ha permesso di avere quel lavoro: secondo The Athletic l'ottima conoscenza della lingua è una cosa che ha colpito molto i bavaresi, anche se non era uno dei requisiti fondamentali per ottenere il posto. Parlare tedesco favorisce Kompany nel dialogo con la squadra e anche nel rapporto con i media che da subito sono rimasti sbalorditi, oltre a creare un'atmosfera familiare all'interno dello spogliatoio.

Kompany sfoggia un perfetto tedesco

E così le prime battute della sua prima conferenza stampa al Bayern Monaco sono state condotte completamente in tedesco, in modo fluente e con pochissime sbavature. Sui social i tifosi hanno apprezzato tanto questo aspetto che li ha un po' risvegliati dopo lo scetticismo iniziale: nessuno si aspettava un cambio così radicale da parte della società che aveva sondato tantissimi grandi nomi per costruire la squadra del futuro, ma che alla fine ha deciso di puntare su un allenatore che ha chiuso la sua prima stagione in Premier League con la retrocessione del Burnley.

La sua chiamata non ha di certo scaldato gli animi, ma con la prima uscita pubblica Kompany ha recuperato punti, soprattutto per il suo modo di comunicare che ha abbattuto subito ogni barriera a partire da quella linguistica.

Il passato di Kompany in Germania

Cresciuto in Belgio, con ottima conoscenza del francese, dell'inglese e anche dell'olandese, Kompany ha sfoderato anche un tedesco invidiabile nonostante abbia giocato in Germania soltanto per un anno. L'ex giocatore infatti, prima di trasferirsi al Manchester City dove è rimasto per otto stagioni, ha giocato una manciata di partite con l'Amburgo vincendo la Coppa Intertoto nel 2007.

Un solo anno trascorso in Bundesliga gli è bastato per assimilare bene i fondamenti della lingua che dopo molti anni non ha dimenticato. Per questo si è presentato al Bayern parlando in tedesco, con qualche reminiscenza del passato che sarà stata rispolverata per l'occasione, colpendo perfettamente nel segno.