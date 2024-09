video suggerito

Arteta racconta la prima telefonata con Calafiori: “Ha sentito che qui sarebbe stato perfetto” L’amore tra Calafiori e l’Arsenal è scattato già alla prima telefonata con Arteta: “Nel momento in cui ho parlato a telefono con lui per la prima volta mi ha detto che voleva venire qui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

All'Arsenal tutti sono pazzi per Riccardo Calafiori, a cominciare da Mikel Arteta che ha trovato il tassello perfetto per la sua squadra. Il suo è stato l'acquisto più impattante degli inglesi nell'ultima sessione di calciomercato: tutti lo adorano per la sicurezza che mostra in campo ma anche per lo spirito Gunner che ha dimostrato fin dal primo momento. È stato lo stesso allenatore a rivelare cosa è successo nella prima telefonata tra i due, quella decisiva per il suo trasferimento in Premier League nonostante la corte di tante altre squadre.

Anche la Juventus era su di lui, ma alla fine ha preferito iniziare l'avventura in Inghilterra che gli sta regalando già numerose soddisfazioni. Anche se non è ancora un titolare fisso, Calafiori ha partecipato al pareggio contro il Manchester City con un gol bellissimo e contro il Leicester ha giocato 90 minuti di ottimo calcio.

La prima telefonata tra Arteta e Calafiori

Tutto è nato da una telefonata fatta nel cuore dell'ultima estate. In conferenza stampa prima della partita di Champions League Arteta ha raccontato il primo contatto che ha avuto con Calafiori, subito decisivo per convincerlo ad accettare l'Arsenal: non c'è stata nessuna esitazione da parte del giocatore che ha immediatamente messo gli inglesi in cima alla lista delle priorità e ha fatto di tutto per poter vestire quella maglia.

L'allenatore ha raccontato le sue prime impressioni e anche ciò che gli ha detto il giocatore: "Di lui mi ha colpito la sua disponibilità. Nel momento in cui ho parlato a telefono con lui per la prima volta mi ha detto che voleva venire qui. Sentiva che sarebbe stato tutto perfetto all'Arsenal e così è stato. Ha capito subito cosa volevamo da lui". Un matrimonio perfetto che si è combinato alla fine del mese di luglio senza nessun intoppo.

E ora, nel tirare le somme, Arteta non ha nessun dubbio di aver fatto la scelta giusta: "È atterrato a Londra con un sorriso incredibile. È molto simpatico, è un combattente, e vuole giocare esattamente nel modo in cui vogliamo giocare noi".