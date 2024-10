video suggerito

Harry Kane viene stroncato in Germania: "Non è qui per segnare una tripletta contro il Darmstadt" Kane ha già segnato 10 gol in questo avvio di stagione ma non bastano per salvarlo dalle critiche: in Germania dicono che è invisibile nelle partite importanti.

A cura di Ada Cotugno

La questione Harry Kane tocca tutti in Germania, soprattutto dopo aver vissuto una stagione come quella passata che è stata un fallimento su quasi tutti i fronti. Dall'attaccante inglese ci si aspetta molto ma, nonostante i gol che arrivano come al solito, in molti non sono contenti delle sue prestazioni: più di una volta è stato accusato di essere invisibile in campo nelle partite che contano e di non segnare quando il livello dell'avversario si alza.

È un appunto che gli è stato fatto in diverse occasioni, nonostante il Bayern Monaco abbia giocato pochissimi scontri diretti. Kane è arrivato già a 10 gol segnati in 8 partite in tutte le competizioni, una media degna da titolo di miglior bomber, ma c'è ancora qualcosa che non convince tifosi e addetti ai lavori in Germania.

Kane accusato di essere invisibile

Le due partite prese per avvalorare questa tesi sono lo scontro diretto in campionato contro il Bayer Leverkusen e la partita di Champions League persa contro l'Aston Villa. Ovviamente l'inglese ha giocato da titolare entrambe le volte ma è tornato a casa con zero gol segnati e soltanto un punto, frutto del pareggio contro i rivali in Bundesliga. Tanto basta per rimettere in discussione l'investimento da 100 milioni di euro fatto dai bavaresi oltre un anno fa.

Per tantissimi Kane passeggia per il campo nelle partite importanti, dove fin qui non ha segnato neanche un gol, e non riesce a incidere quando la squadra ha più bisogno di lui. Su Sky Germania l'ex calciatore tedesco Dietmar Hamann è stato severissimo con lui, utilizzando una frase che stronca questo avvio di stagione: "Non è stato comprato per segnare una tripletta contro il Darmstadt. È stato preso per segnare contro il Leverkusen e l'Aston Villa e per segnare nei quarti di finale della Champions League". Un discorso molto indicativo che potrebbe creare molti problemi a Kane nel futuro se questo digiuno da gol contro le grandi squadre dovesse continuare ancora a lungo.