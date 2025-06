video suggerito

Kolarov torna all’Inter, sarà il vice di Chivu: cosa ha fatto il serbo dopo il ritiro dal calcio Aleksandar Kolarov torna a casa. L’ex terzino nerazzurro sarà il vice allenatore di Cristian Chivu nella nuova Inter, completando così lo staff tecnico che guiderà la squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altro ritorno dal sapore speciale per l'Inter. Aleksandar Kolarov, ex colonna della fascia sinistra nerazzurra, affiancherà Cristian Chivu nella sua nuova avventura da tecnico della prima squadra. Un'accoppiata ben nota ai tifosi interisti, che ritrova unità proprio nel momento in cui il club ha avviato un nuovo corso tecnico dopo il triste finale di stagione e l'addio improvviso di Simone Inzaghi.

La scelta è arrivata dopo i no di Giovanni Martusciello – bloccato da vincoli contrattuali con la Salernitana – e di Walter Samuel, che ha deciso di restare nello staff della nazionale argentina di Lionel Scaloni.

Per il 39enne serbo si tratta di un ritorno ad Appiano Gentile a tre anni dal suo ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2022, quando militava proprio nel club meneghino. In questi anni, Kolarov ha avviato un percorso professionale tutto nuovo, partendo dal campo dirigenziale.Nel giugno 2023 era stato infatti annunciato come nuovo direttore sportivo del Pisa, ma l'avventura è durata appena un mese: "motivi familiari" la motivazione ufficiale delle dimissioni, arrivate prima ancora di formalizzare il contratto con il club toscano.

Archiviata l'esperienza da dirigente, ha cambiato rotta verso la panchina, frequentando il corso a Coverciano per allenatori Uefa Pro insieme a Cesc Fabregas (attuale tecnico del Como e anch'egli contattato dall'Inter per il post Inzaghi). Titolo ottenuto, Kolarov ha quindi assunto la guida della nazionale Under 21 serba lo scorso novembre, lasciando però l'incarico pochi mesi dopo per cogliere l'opportunità di lavorare fianco a fianco con Chivu (i due non sono stati compagni di squadra anche se durante l'esperienza del serbo in nerazzurro il romeno frequentava Appiano in quanto allenava le giovanili interiste) e allenare tanti calciatori, da Barella a Bastoni, da Dimarco a Dumfries, da Calhanoglu a Lautaro, che sono stati invece i sui ultimi compagni di squadra prima del ritiro dal calcio giocato.

Completano lo staff dell'allenatore romeno: Angelo Palombo, che aveva già collaborato con Chivu a Parma, Mario Cecchi, tattico di lunga data nel gruppo di Inzaghi, e Stefano Rapetti nel ruolo di preparatore atletico. Kolarov torna quindi in nerazzurro con una nuova veste, ma con la stessa ambizione di incidere, questa volta dalla panchina. Un tassello di esperienza, leadership e conoscenza del mondo Inter che si inserisce in una squadra tecnica giovane ma dal profilo europeo.