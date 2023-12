Klopp umilia un presentatore di Amazon Prime: “Se scherzi su questo sei completamente ignorante” Jurgen Klopp asfalta un presentatore di Amazon Prime in diretta dopo la partita del Liverpool. La domanda all’allenatore dei Reds lo fa infuriare: “Se scherzi su questo sei completamente ignorante”.

Jurgen Klopp ha festeggiato la vittoria del suo Liverpool 0-2 in casa dello Sheffield. Un successo importante per il tecnico che però a fine partita si è dovuto scontrare con un giornalista di Amazon Prime Video, Marcus Buckland, che ha scherzato con l'allenatore dei Reds sulla prossima partita del Liverpool sabato all'ora di pranzo. Il ritorno in campo di fatto è tra meno di 72 ore contro il Crystal Palace con calcio d'inizio fissato alle 12:30, che è uno degli orari più contestati dal tecnico tedesco alla Premier League. Di recente infatti Klopp, proprio su questo argomento, si prese gioco di un giornalista di Sky scherzando con lui proprio sulla questione orari.

Ma in questo caso si è trattato di tutt'altro che uno scherzo. In un'intervista a bordo campo dopo la partita Buckland ha fatto una battuta sottolineando proprio che la partita contro il Crystal Palace si sarebbe giocata proprio in un "orario d'inizio preferito" a Klopp. "Questo è il prezzo del successo" continua il giornalista ma l'allenatore del Liverpool non la prende bene. Il tecnico tedesco, affiancato nel frattempo da Billy Sharp e Steve McManaman rimasti senza parole col microfono in mano, risponde: “Hai coraggio a scherzare su questo". Klopp poi lo asfalta mantenendo il sorriso stampato sul volto: "Se scherzi su questo sei un ignorante".

Klopp spiega il suo nervosismo e perché a lui non piaccia giocare a ora di pranzo: “Andiamo a casa, non so esattamente a che ora arriveremo a casa, arriveremo, forse l'1-2 di stasera e poi giocheremo di nuovo. Abbiamo due sessioni". L'allenatore del Liverpool è sarcastico: "Va bene recuperare e poi si riparte. Anche il Crystal Palace ha giocato stasera, quindi sarà davvero bello ma mi rendo conto che questo tu non lo capisci, anche se lavori nel calcio, quindi perché dovrei riprovare a spiegartelo?". Il presentatore ha così spiegato che non voleva essere "irrispettoso" e si è persino scusato. Klopp non ne ha voluto sapere andando avanti per la sua strada senza voler perdere il filo del discorso.

A un certo punto il clima si fa incandescente e Klopp parla faccia a faccia a Buckland senza perdere – apparentemente – il sorriso e la calma: “Se scherzi su una cosa del genere sei un ignorante”. Quando Buckland ha spiegato che non intendeva mancare di rispetto, Klopp ha aggiunto: “Lo sei già stato – spiega ancora – Puoi dire quello che vuoi, io non posso dire quello che voglio perché sarebbe davvero diverso". Il presentatore di Amazon ha poi capito che era ora di chiudere l'intervista augurando al Liverpool un successo contro il Crystak Palace. Klopp anche in questo caso ha reagito aggiungendo: "Vai a dirlo anche al Crystal Palace. Grazie mille" prima di sbattere giù il microfono e andare via.