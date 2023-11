Klopp afferra un giornalista per il collo davanti alle telecamere: è la sua vendetta contro Sky Jurgen Klopp afferra scherzosamente per il collo un giornalista di Sky presente durante gli allenamenti del Liverpool alla viglia della sfida contro il Manchester City. Quella del tecnico dei Reds è una simpatica vendetta contro la tv satellitare.

A cura di Fabrizio Rinelli

La pausa Nazionali è giunta al termine e così tutti i vari campionati europei possono ricominciare per l'ultimo rush prima del Natale. Dalla Serie A alla Liga passando per Bundesliga, Ligue 1 e Premier League. Ecco, proprio il campionato inglese ripartirà domani con una super sfida tra il Manchester City di Guardiola e il Liverpool di Jurgen Klopp. Il match sarà contrassegnato inevitabilmente da assenze e qualche acciacco fisico di alcuni giocatori dovuti soprattutto proprio alle gare della nazionale.

Un problema che vedrà i due allenatori attingere dalla panchina o chiedere un sacrificio in più ai propri big anche in vista di quella che sarà poi la settimana successiva a questo weekend con la disputa della penultima giornata della fase a gironi di Champions, Europa League e Conference. Klopp deve dunque capire quale formazione scegliere adattandosi anche a una fascia orari della sfida col City che non ha mai gradito. Il calcio d'inizio alle 13:30 è odiato dal tecnico tedesco. Orari scelti per motivi televisivi che hanno portato il tecnico dei Reds a prendersela con un giornalista di Sky.

Per scherzo chiaramente, ma il malcapitato Vinny O'Connor, inviato Sky sul campo d'allenamento del Liverpool ha avuto la peggio dopo questo faccia a faccia con Klopp. Il tecnico, dopo il servizio del giornalista di Sky Sports UK, si è avvicinato a O'Connor e se l'è presa con Sky perché è indirettamente responsabile per la collocazione oraria della partita che è decisa dagli slot temprali destinati alle varie tv. A farne le spese in maniera pratica è stato però proprio il giornalista che si è visto Klopp scagliarsi contro.

L'allenatore del Liverpool, in un filmato diventato virale sui social e mandato poi in onda anche da Sky durante il Tg, ha afferrato il giornalista per il collo. Il gesto scherzoso di Klopp, confermato anche dall'espressione sorridente sul suo volto, è stato poi ampliato da una sorta di simulazione di pugni in testa e nello stomaco al malcapitato O'Connor che chiaramente il tecnico tedesco non gli ha mai dato. Il tutto si è poi concluso con un abbraccio. Sul suo profilo Twitter il giornalista ha postato anche lui il video scrivendo: "Welcome back".