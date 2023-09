Klopp si sente preso in giro dai cronisti, lo sfogo è doppio: “Non potete essere seri” Jurgen Klopp particolarmente nervoso in conferenza stampa. Due domande lo hanno fatto infuriare, con tanto di risposte piccate.

A cura di Marco Beltrami

Jurgen Klopp ha dimostrato in passato di essere un tecnico molto diretto. Fama confermata anche nell'incontro con la stampa della vigilia del match del suo Liverpool in casa del Wolverhampton. Due domande in particolare hanno fatto arrabbiare il manager tedesco che si è chiesto se i suoi interlocutori lo stessero prendendo in giro.

Innanzitutto Klopp è rimasto sorpreso dal riproporsi di domande su Salah. L'egiziano corteggiato a lungo dall'Arabia Saudita alla fine è rimasto ad Anfield. Ma cosa succederà a gennaio? Il mister del Liverpool non ha nascosto l'irritazione: "Mi stai prendendo in giro vero? Una settimana dopo la chiusura del mercato, mi chiedi di quello di gennaio? Non puoi aspettare fino a dicembre per fare queste domande! Non ci avevo pensato finché non me ne hai parlato, non sono preoccupato".

Archiviato il discorso Salah, un'altra domanda che ha indispettito il manager è stata quella relativa all'orario di gioco. Il Liverpool giocherà alle 12.30 e nella scorsa stagione ha pareggiato e perso tre volte in quello slot. Il copione della risposta si è ripetuto: "Dici sul serio con questa domanda?"

Poi Klopp ha voluto evidenziare il minor tempo di recupero a disposizione dopo la pausa delle nazionali e le lunghe trasferte ovvio da spiegare: "È qualcosa che riguarda il tempo o la mancanza di recupero nel mezzo. Non è un problema se hai una settimana normale, lo abbiamo sempre detto. L'unico problema è la mancanza di tempo di recupero. Abbiamo quattro pause per le Nazionali fino a marzo e in due di esse il calcio d'inizio sarà alle 12:30. Se dico ancora una parola al riguardo il mondo intero dice "Sta ricominciando a piangere"

Infine la chiosa tutt'altro che leggera: "Non possiamo fare niente per cambiarlo, quindi perché parlarne. Nel momento in cui qualcuno come te sembra dirmi ‘Ma qual è il problema, è perché è l'ora di pranzo o potrebbe essere il tempo di recupero e la lunghezza del viaggio?' cosa dovrei dirti? Fatti la tua opinione da solo".