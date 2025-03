Klinsmann para il rigore grazie al suggerimento del giovane raccattapalle: “Buttati a destra”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nella vittoria del Cesena contro la Salernitana c'è lo zampino di un giovane raccattapalle che con il suo sesto senso ha aiutato Klinsmann a parare il rigore del possibile svantaggio. I bianconeri hanno vinto per 2-0 con due gol segnati negli ultimissimi minuti della sfida, ma all'80' rischiavano addirittura di perdere a causa di un calcio di rigore assegnato ai campani. Un momento di grandissima tensione, che il portiere tedesco ha pensato bene di stemperare scambiato due parole con il ragazzino che era alle sue spalle.

Il raccattapalle di nome Ivan, di 12 anni, si è fermato a parlare con il figlio dell'ex giocatore dell'Inter suggerendogli da che lato buttarsi. "Buttati a destra" ha suggerito il ragazzino che senza saperlo ha dato un consiglio giustissimo che ha cambiato tutta la partita della sua squadra.

Il suggerimento del giovane raccattapalle per Klinsmann

La storia ha dell'incredibile ed è stato proprio il Cesena a raccontarla sul suo profilo Instagram con tanto di video della chiacchierata che ha cambiato il corso della partita. Prima del rigore il portiere si è avvicinato a Ivan, raccattapalle che era proprio dietro di lui, chiedendogli dove avrebbero tirato il rigore gli avversari: "Secondo me calcia alla tua destra, vai Jonathan sono convinto che lo parerai".

Le poche parole del ragazzino sono bastate per convincere Klinsmann che si è effettivamente buttato a destra, riuscendo a parare il rigore calciato da Cerri. Alla fine il Cesena ha vinto per 2-0 nei minuti finali della partita e il tedesco è andato subito a cercare il suo giovane amico: lo ha rincorso, poi lo abbracciato e gli ha anche regalato la maglia come segno di ringraziamento per il prezioso consiglio che ha coronato una giornata indimenticabile per il piccolo Ivan.