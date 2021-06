Quello che hanno vissuto in campo sabato scorso i calciatori della Danimarca non lo dimenticheranno mai. In particolare Simon Kjaer che è stato determinante nell'aiutare l'amico di lunga data Christian Eriksen. Il difensore del Milan ha evitato che il numero 10 inghiottesse la lingua ed è stato il primo a fargli il messaggio cardiaco, successivamente ha confortato la moglie Sabrine. Eriksen quando è uscito dal campo aveva riaperto gli occhi e stava meglio, Kjaer però ha pagato la tensione e ha chiesto di non rientrare in campo con la Finlandia. Perché stremato. Ufficialmente è in dubbio pure per la partita con il Belgio della seconda giornata, ma intanto sui social ha voluto farsi sentire per la prima volta da quel sabato.

In campo con Christian nel cuore e nella mente

Il roccioso centrale danese ha parlato di questi ultimi giorni e ha scritto che mai dimenticherà ciò che ha vissuto. Ma adesso l'unica cosa importante è rappresentata dalla salute di Eriksen che darà a tutti la forza per giocare le restanti gare della fase a gironi, contro Belgio e Russia: