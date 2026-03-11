Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro in Atletico Madrid-Tottenham: “Dal sogno all’incubo”

La serataccia di Tonda Kinsky è ancora negli occhi dei tanti tifosi del Tottenham rimasti senza parole dopo le clamorose papere fatte dal proprio portiere in occasione della partita d'andata degli ottavi di Champions. Tre gol subiti e almeno due grossi errori in poco più di 20 minuti per trasformare quella presenza da titolare al posto di Vicario al Metrpolitano in un incubo. Tudor, allenatore degli Spurs, ha deciso di sostituirlo, forse preoccupato che potesse combinare qualche altro guaio come conseguenza di un contraccolpo psicologico.

Un'umiliazione per qualcuno dato che difficilmente si vede un allenatore sostituire il portiere durante la partita per scelta tecnica. Eppure è stato così. Kinsky ha ricevuto diversi messaggi di supporto da parte di diversi giocatori ma anche portieri internazionali del calibro di Sommer e De Gea ad esempio, che hanno voluto consolare in qualche modo l'estremo difensore del Tottenham. Dopo qualche ora così Kinsky ha affidato al suo account social di Instagram un messaggio rompendo così il silenzio.

La story di Kinsky dopo la serataccia di ieri.

"Dal sogno all'incubo al sogno di nuovo. Ci rivedremo". Questo il testo scritto da Kinsky al suo post ringraziando tutti coloro i quali hanno voluto inviargli i messaggi. Sullo sfondo il portiere degli Spurs ha scelto un'immagine scattata probabilmente dalla sua televisione di casa in cui si vede proprio la sua immagine di ieri sera con il punteggio fermo sul 3-0. Probabilmente Kinsky ha scelto di rivedere quanto accaduto a mente fredda, dopo aver elaborato il tutto. E solo in quel momento ha forse realizzato che una serata storta può capitare a tutti.

Nei suoi panni ha provato a mettersi anche David De Gea, che ha voluto mandare un messaggio a Kinsky scrivendo sui social: “Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ripartirai”. Al portiere della Fiorentina si è aggiunto anche l'estremo difensore dell'Inter, Sommer, che ha condiviso il post del suo collega confermando come ci sia stata grossa comprensione nei confronti di Kinsky da parte dei suoi colleghi.