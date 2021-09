Kinglsey Coman operato al cuore: “Aveva un disturbo del ritmo cardiaco” Il Bayern Monaco giocherà in casa contro il Bochum domani in Bundesliga. La squadra allenata da Julian Nagelsmann però, dovrà fare a meno di Kingsley Coman per questa sfida. Il giocatore francese ex Juve ha infatti subito un intervento chirurgico al cuore: “Aveva un disturbo del ritmo cardiaco”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo la prima giornata della fase a gironi di Champions League, anche il Bayern Monaco torna a pensare al campionato. In Bundesliga i bavaresi dovranno affrontare il Bochum domani alle 15:30. Una gara che vedrà però l'assenza a sorpresa di Kingsley Coman. L'ex attaccante francese della Juventus, dovrà infatti restare a riposo per un po' di tempo. A rivelare i dettagli del suo misterioso forfait, è stato lo stesso tecnico del Bayern, Julian Nagelsmann, che ha rivelato come Coman sia stato sottoposto ad un intervenuto chirurgico al cuore.

“Kingsley ieri è stato operato. Aveva un leggero battito in più, un'aritmia cardiaca – ha detto l'allenatore durante la conferenza stampa della vigilia – Fortunatamente tutto è andato bene e il calciatore potrà riprendere l'attività presto". L'allenatore del Bayern ha rivelato come il giocatore abbia avuto dei piccoli fastidi, quasi dei sentori che qualcosa non stesse andando nel verso giusto. "Nell'ultimo periodo ha sempre avuto meno aria ed ha avuto meno intensità in campo". Ecco perché il Bayern ha deciso di prendere una decisione immediata.

Le parole di Nagelsmann in conferenza stampa: "Tornerà più forte di prima"

"Abbiamo fatto un ECG e abbiamo trovato qualcosa che si poteva risolvere in breve tempo – ha aggiunto Coman nel corso del suo racconto – Martedì ricomincerà a fare cardio e poi vedremo quanto tempo dovrà stare fuori". Sicuramente un recupero da monitorare costantemente per il giocatore che non avrà alcuna forzatura nel dover ritornare in campo nel più breve tempo possibile.

Ma nonostante questo, Nagelsmann ha detto che non passerà molto tempo dal suo rientro: "Non più di due settimane prima che torni ad allenarsi con la squadra – conclude l'allenatore – È stata una piccola operazione che ha eliminato l'aritmia cardiaca e sono certo che Coman potrà tornare al 100% delle sue forze". Coman in questa stagione è sceso in campo in 4 occasioni totalizzando con la maglia del Bayern soltanto 95′ tra campionato, Champions e Supercoppa di Germania.