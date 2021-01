Il Genoa ha praticamente chiuso l'acquisto di Kevin Strootman dal Marsiglia. L'ex centrocampista della Roma che in Italia ha fatto vedere grandi cose in maglia giallorossa, arriverà con la formula del prestito secco dal Marsiglia. I due club si impegneranno a valutare anche un'eventuale permanenza de giocatore dopo il termine di questa stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore arriverà a Genova già ad inizio della prossima settimana.

Un colpo di mercato importante per la squadra di Davide Ballardini che con un elemento di tale esperienza potrà puntare davvero ad una salvezza tranquilla. Il Genoa attende anche una risposta da Papastathopoulos per poter allestire davvero una squadra composta da giocatori di grande spessore che si andranno ad aggiungere ai già esperti Perin, Zapata, Masiello, Zappacosta e Pjaca che rappresentano comunque dei profili di grande rilievo per una squadra che punta alla salvezza. Strootman ha giocato nella Roma dal 2013 al 2018 prima di vivere l'esperienza francese con Rudi Garcia.

Strootman al Genoa: affare praticamente fatto

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Kevin Strootman è a un passo dal Genoa. Affare ormai concluso con il giocatore che già ad inizio della prossima settimana potrà raggiungere Genova ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Strootman in questa stagione ha collezionato, con la maglia del Marsiglia, 13 presenze tra Ligue 1 e Champions League, partendo però una sola volta da titolare.

Arriva a Genova per trovare maggiore spazio ed avere quella continuità che in Francia non aveva più. Un acquisto di spicco che rappresenta già il colpo di mercato di gennaio della nostra Serie A. Operazione in prestito secco con il classe 1990 olandese che in Italia, con la maglia della Roma, ha totalizzato 131 partite e 13 reti in tutte le competizioni.