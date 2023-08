Kevin Prince Boateng si ritira, lascia il calcio e si dedicherà al rap: “Ti amo ma per me è finita” Kevin Prince Boateng, con un video sul suo profilo Instagram, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L’ex calciatore di Milan, Sassuolo e Barcellona si dedicherà al rap.

A cura di Vito Lamorte

Kevin Prince Boateng appende gli scarpini al chiodo e si ritira dal calcio giocato. A dare la notizia è stato lo stesso ex Milan, Genoa, Fiorentina e Sassuolo sui suoi profili social con un video che riassume i migliori momenti della sua carriera con una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: "Io ti amo ma per me è finita. Grazie calcio, di tutto".

KPB ha disputato 520 partite tra i professionisti con 76 gol e 56 assist ma dopo aver lasciato il rettangolo verde si dedicherà al rap: il mondo della musica lo vede protagonista da diversi anni e nel 2018, quando vestiva la magkia del Sassuolo, aveva pubblica il suo primo singolo.

Boateng è nato a Berlino Ovest a marzo del 1987 da madre tedesca e padre ghanese: a differenza del fratello Jerome, dopo aver fatto tutta la trafila le Nazionali giovanili tedesche dall'Under-15 all'Under-21; ha scelto di giocare per la selezione africana, con cui ha partecipato ai Mondiali del 2010 e del 2014.

Le stagioni che l'hanno fato conoscere al grande pubblico è stata quella con il Milan, dove è arrivato nel 2011 e ha subito contribuito alla vittoria del diciottesimo Scudetto. Con i rossoneri ha conquistato anche la Supercoppa Italiana.

KPB ha vestito le maglie di 15 squadre in Europa: l'ultima esperienza in Italia in Serie B con il Monza. L'ex nazionale del Ghana ha iniziato la sua carriera nell'Hertha Berlino e ha chiuso nel club in Bundesliga dopo un viaggio tra Milan e Besiktas, Barcellona, Sassuolo, Genoa, Fiorentina, Las Palmas, Eintracht, Dortmund, Portsmouth, Tottenham e Schalke 04.

L'ormai ex calciatore classe 1987, aveva annunciato questa sua decisione il 22 giugno 2022, quando dopo aver rinnovato il contratto con l'Hertha Berlino per un altro anno aveva rivelato che quella appena trascorsa sarebbe stata la sua ultima stagione in campo.