Kean salta gli allenamenti: la Fiorentina gli ha concesso un permesso, ma l’assenza fa rumore

Moise Kean non si è allenato e non si allenerà con la Fiorentina nei prossimi giorni. L'attaccante viola ha chiesto ed ottenuto un permesso da parte del club viola per motivi familiari e così si è allontanato dal Viola Park. Nessuna frizione o rottura con la dirigenza o la squadra, ma l'assenza ha fatto alzare il mormorio di una tifoseria che proprio nell'attaccante della Nazionale identifica l'attuale fallimento stagionale della squadra.

Kean assente agli allenamenti della Fiorentina, il motivo ufficiale: è in permesso

Motivi familiari: Moise Kean si è allontanato da Firenze e dalla Fiorentina in questi giorni di festività e il club viola, in assoluto rispetto della privacy del giocatore, ha alzato una cortina su ulteriori indiscrezioni per la sua assenza agli allenamenti della squadra. Che continua al Viola Park a prepararsi in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Cremonese, in programma al Franchi domenica 4 gennaio 2026 alle 15:00 e che rappresenta a tutti gli effetti il classico guado per cancellare un disastroso 20215 e aprire il nuovo anno di fronte ai propri tifosi nel modo migliore, vincendo. In attesa di vedere rientrare per la prossima partita di campionato anche lo stesso Kean che dovrebbe ritornare senza problemi a disposizione di mister Vanoli.

I numeri pessimi di Kean in questa stagione: solo 5 gol e 3 assist con la Fiorentina

L'incubo della Fiorentina, la retrocessione: Kean è l'emblema del fallimento sportivo

Al momento i Viola hanno all'attivo solamente un successo in campionato, con il roboante 5-1 rifilato all'Udinese immediatamente ridimensionato dalla successiva, puntuale, sconfitta contro il Parma che ha fatto ripiombare il popolo gigliato nell'incubo retrocessione: la squadra resta inchiodata all'ultimo posto con la zona salvezza distante 5 punti. Una situazione inaccettabile per i tifosi che in estate hanno pur visto il club investire nei rinforzi di una squadra che avrebbe dovuto lottare per ben più ambiziosi traguardi e che ora si ritrova ad essere lo spettro di se stessa. Un fallimento sportivo che ha come massima espressione proprio lui, Moise Kean.

I numeri pessimi di Kean e le voci di mercato: il rumore dei tifosi si fa più assordante

I numeri pessimi di questo inizio di stagione evidenziano la crisi dell'attaccante viola: Kean ad oggi, tra tutte le competizioni, ha collezionato 21 presenze con la pochezza di 5 gol (4 in campionato) e 3 assist. La controfigura di se stesso e di quel bomber che i tifosi viola avevano potuto apprezzare coinciso con la definitiva consacrazione proprio a Firenze, nella sua prima stagione gigliata confezionata da 25 gol in 44 partite. L'involuzione di Kean è stata presa a metro di giudizio da parte della tifoseria che è in costante protesta con club e squadra e le voci di mercato non aiutano: l'ingaggio del giocatore (4.5 milioni a stipendio) è pesante e non sarebbe giustificato in caso di una clamorosa retrocessione che, purtroppo, appare un'opzione tutt'altro che impossibile. Così, il tamtam che si è già diramato in vista delle trattative di gennaio (che vorrebbero Kean vicino alla Roma di Gasperini) stanno infastidendo a tal punto che molti dubitano anche sulle attuali motivazioni di una assenza che fa più rumore del dovuto.