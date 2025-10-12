Kean non si allena con l’Italia, rischia di tornare subito a casa: come sta dopo l’infortunio

Kean si è sottoposto alle visite mediche ed è in attesa del referto per capire se potrà giocare contro Israele. Anche la Fiorentina è con il fiato sospeso per le sorti del suo attaccante.

L'Italia è in apprensione per le condizioni di Moise Kean che è uscito al 15′ del primo tempo della partita contro l'Estonia una manciata di minuti dopo aver segnato il gol dell'1-0. L'attaccante si è fermato per una distorsione alla caviglia che ha allarmato tutti e rischia di non scendere in campo nella delicata sfida contro Israele: oggi si è sottoposto alle visite mediche ma dovrà attendere per avere i risultati e capire se potrà restare insieme ai suoi compagni.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi il giocatore della Fiorentina non si è allenato con il resto della squadra al centro sportivo Bruseschi e sta aspettando il responso dei medici per capire se restare a Udine per essere almeno in panchina o se tornare immediatamente a Firenze per sottoporsi alle cure.

Come sta Kean dopo l'infortunio alla caviglia

Gattuso ha reso Kean un perno essenziale della sua Italia e l'attaccante ha ripagato la sua fiducia con 4 gol in 3 partite di qualificazioni ai Mondiali, un ritmo incoraggiante per tutta la Nazionale. Ma nello scontro diretto con Israele il giocatore rischia di non esserci a causa del problema alla caviglia che lo ha costretto a uscire dal campo dopo appena 15 minuti durante la partita contro l'Estonia. Oggi Kean non si è allenato perché doveva sottoporsi alle visite mediche e capire cosa fare.

Potrebbe restare in Nazionale e partire dalla panchina, ma in caso di infortunio serio dovrà lasciare immediatamente in ritiro e tornare a Firenze. Gattuso spera di poter contare su di lui per la partita di martedì, ma probabilmente lancerà Pio Esposito come titolare dal 1′ accanto a Retegui, come successo contro l'Estonia a partita in corso. Anche la Fiorentina resta con il fiato sospeso perché al rientro dalla sosta giocherà contro il Milan a san Siro e senza Kean la missione diventerà durissima.