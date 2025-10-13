Kean lascia il raduno dell’Italia dopo l’infortunio, non ci sarà contro Israele: chi giocherà

Moise Kean alza bandiera bianca e lascia il ritiro dell'Italia. L'attaccante non sarà a disposizione del CT Rino Gattuso per la partita contro Israele, cruciale per mettersi in tasca l'accesso agli spareggi per i Mondiali con un turno di anticipo: l'infortunio che lo ha fermato al 15′ della gara contro l'Estonia non gli permette di andare neanche in panchina e per questo ha lasciato il ritiro della Nazionale a Udine per fare ritorno a Firenze. In un comunicato ufficiale la federazione italiana spiega che il giocatore non ha recuperato dal problema alla caviglia e che quindi non farà parte dei convocati per la prossima partita.

Non è una buona notizia per l'allenatore che aveva trovato grandi certezze dalla coppia d'attacco formata da Kean e Retegui, ma avrà a disposizione solo il secondo per affrontare Israele. Dovrà rivedere tutti i suoi piani in vista di una partita che può essere decisiva, cambiando le carte in tavola e dando spazio probabilmente a Pio Esposito come titolare.

Come giocherà l'Italia dopo il KO di Kean

Gli Azzurri dovranno ridisegnarsi per l'ultima partita della sosta di ottobre che potrebbe portare la qualificazione matematica ai playoff per i Mondiali blindando il secondo posto nel girone. Gattuso non potrà mandare in campo Kean che ha già lasciato il ritiro dell'Italia per dirigersi a Firenze, come comunicato dopo gli esami medici: "Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele". Il problema alla caviglia insorto nell'ultima gara non è grave, ma gli impedisce di giocare contro Israele.

Già ieri non si era allenato con il resto della squadra ma ora è arrivata l'ufficialità della sua assenza. Gattuso dovrà rivedere le gerarchie dell'attacco: se dovesse scendere in campo ancora con due punte potrebbe affiancare Pio Esposito a Retegui, regalandogli la prima presenza da titolare con la maglia dell'Italia, così come successo dopo l'uscita di Kean contro l'Estonia: l'interista aveva sfruttato l'opportunità segnando anche un gol, un segnale che potrebbe portare il CT a compiere la stessa scelta anche contro Israele.