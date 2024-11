Karius è senza squadra da cinque mesi, potrebbe cambiare vita: “Devo essere onesto con me stesso”

video suggerito

Loris Karius si gode la sua vita in Italia e l'affetto della sua famiglia. Di campo al momento non se ne parla, soprattutto perché dopo l'esperienza al Newcastle non ha più ricevuto offerte: dal mese di giugno è svincolato e nell'immediato futuro non vede un possibile ritorno al mondo del calcio. Anzi, a 31 anni potrebbe addirittura valutare un addio precoce per cambiare totalmente vita e dedicarsi ad altre cose.

Il portiere tedesco è stato intervistato da SPORTbible e non ha nascosto la possibilità di un pensionamento anticipato nei prossimi mesi. Lo sport non è più una sua proprità, anche se continua ad allenarsi per farsi trovare pronto, e in questa fase della sua vita si vede proiettato su altre passioni.

Karius valuta il ritiro a 31 anni

Le sue ultime stagioni sono state davvero avare di soddisfazioni. La finale di Champions League persa con il Liverpool lo ha segnato, anche se al Besiktas ha trovato il modo di riscattarsi e trovare la titolarità dopo un periodo difficile. Il ritorno in Inghilterra, al Newcastle, ha distrutto ogni aspettativa: Karius è sempre stata una riserva, la terza scelta dell'allenatore, e nell'ultima stagione ha giocato appena una partita da titolare oltretutto persa per 4-1.

Loris Karius impegnato in Arsenal-Newcastle lo scorso febbraio

Dal mese di giugno il suo contratto è scaduto, i Magpies non hanno voluto rinnovare l'accordo e nessun club si è fatto avanti per lui. Il portiere non ha idea di cosa fare nel futuro e un'alternativa concreta potrebbe essere il ritiro ad appena 31 anni: "Se sei stato fuori per tutto il tempo che ho trascorso io, allora ovviamente devi considerare il pensionamento. Non ho ancora preso una decisione perché non ce n'è bisogno. Sono ancora in forma. Ho ancora tutto il potenziale e le capacità".

La decisione non è ancora stata presa, ma Karius è schietto: "Se una porta non si apre, allora devo essere onesto e dire a me stesso: ‘Ascolta. Ho molte altre cose che posso perseguire che mi entusiasmano, che mi divertono e in cui mi impegno'. Non penso che mi colpirebbe così duramente perché ho già attraversato questo processo negli ultimi anni". L'idea quindi è quella di cambiare vita, di dedicarsi alla musica (una delle sue più grandi passioni) e di trascorrere del tempo con la sua famiglia. Anche se continua ad allenarsi per due ore al giorno in Italia per mantenere la sua condizione fisica in caso arrivasse qualche chiamata improvvisa.