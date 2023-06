Kanté investe nel calcio prima di andare a giocare in Arabia: ha comprato un club europeo N’Golo Kanté ha deciso di investire nel calcio prima di intraprendere la sua nuova avventura calcistica in Arabia Saudita. Il centrocampista francese ha infatti acquistato un club belga: il Royal Excelsior Virton.

A cura di Fabrizio Rinelli

N'Golo Kanté dal 1° luglio 2023 sarà ufficialmente un giocatore dell'Al-Ittihad. Il centrocampista francese campione del mondo con la Nazionale nel 2018 era in scadenza di contratto con il Chelsea con il quale ha vinto tutto dopo il miracolo Leicester. Ha dunque deciso di trasferirsi in Arabia Saudita nello stesso club di Karim Benzema a costo zero per quanto riguarda il cartellino, ma con un ingaggio faraonico.

A Kante saranno infatti saranno riconosciuti 100 milioni di euro netti nei 4 anni di accordo sottoscritto con gli arabi, 25 a stagione di stipendio. Un investimento ingente per un giocatore che aveva mercato anche in Europa in cui di certo però nessuno era disposto a corrispondergli uno stipendio simile. Ma Kanté ha trovato comunque il modo di riuscire a rimanere legato all'Europa. Il centrocampista francese infatti ha deciso di investire nel calcio comprandosi un club diventando di conseguenza il proprietario. Precisamente Kanté ha acquistato la società belga del Royal Excelsior Virton.

Il club belga milita ora in terza divisione dopo l'ultimo posto della scorsa stagione nella Challenger Pro League, ovvero la Serie B del calcio belga. La società era controllata dall'imprenditore lussemburghese Flavio Becca, che aveva rilevato le quote di maggioranza del club nel 2018. "Flavio è estremamente felice di poter consegnare le chiavi della società a N'Golo Kanté, un giocatore di grande classe, non solo per le sue qualità calcistiche ma anche e soprattutto per le sue doti umane unanimemente riconosciute", c'è scritto nel comunicato diramato dalla società che è così lieta di accogliere un proprietario di tale spessore nel proprio club.

"Con N'Golo Kanté, il lavoro, la generosità e l'umiltà aiuteranno il club ad ambire nei prossimi anni. Con il desiderio di portare in alto i colori della Gaume, della provincia e della Vallonia, N'Golo Kanté invita tutte le forze vive del territorio ad aderire ad un progetto che vuole essere unificante e degno dei sostenitori dell'Excelsior. Tutti insieme, sempre più in alto". Il club è dunque entusiasta dell'arrivo del giocatore che si è dunque aperta questa strada a 31 anni in prospettiva della fine della sua carriera. Rimarrebbe nel calcio rilanciando le ambizioni del club belga con il progetto di portarlo più avanti possibile con un progetto a lungo termine.