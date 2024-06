video suggerito

Kamada lascia la Lazio e incolpa Lotito: “È uno dei presidenti più difficili con cui trattare” È durata solo un anno l’avventura di Kamada alla Lazio: “Lascerò la squadra al 100%, volevo solo un anno di contratto ed essere pagato abbastanza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Tra la Lazio e Kamada è rottura totale, nel modo peggiore che si potesse immaginare: il calciatore giapponese cambierà squadra nel prossimo calciomercato anche a causa degli attriti con Claudio Lotito, con il quale non è riuscito a trovare un accordo per poter proseguire insieme.

E dal ritiro del Giappone Kamada non le manda di certo a dire: il rapporto con il presidente biancoceleste è ai minimi termini e ormai tra i due volano parole molto dure. Sotto la gestione Sarri le prestazioni del giapponese lasciavano a desiderare, ma con Tudor è subito scattato qualcosa permettendogli di essere più incisivo e chiudere il campionato in crescita.

Kamada punta il dito contro Lotito

Adesso il giocatore si trova in ritiro con il Giappone ma, raggiunto da Football Zone, non ha nascosto l'astio che prova verso Lotito e ha confermato di fatti che non rinnoverà il suo contratto con la Lazio dove è approdato appena un anno fa: "Lascerò la Lazio al 100%, è deciso. All'inizio avevo intenzione di rimanere, ma il presidente della Lazio è uno dei più difficili con cui trattare. Volevo solo un contratto di un anno ed essere pagato abbastanza, non ho chiesto nulla. La cosa non mi è piaciuta".

Nei giorni scorsi il numero uno dei biancocelesti aveva parlato delle condizioni dettate dal giocatore e dal suo agente, parlando di un vero e proprio ricatto e di mercenari che verranno subito allontanati dalla squadra in vista della prossima stagione.

Le richieste di Kamada alla Lazio

Il giapponese è arrivato a Roma un anno fa a parametro zero e con le stesse condizioni lascerà la Lazio alla fine di questo mese. Il suo entourage stava trattando con Lotito per un rinnovo di un anno, con richieste che non sono piaciute affatto al club: si parlava di un accordo valido per un anno, con un bonus di 2.5 milioni di euro alla firma. Una condizione che la società ha ritenuto fuori misura e che ha portato alla rottura.