Kairat-Olympiacos si giocherà ad una temperatura proibitiva: il folle meteo per la partita di Champions

Kairat-Olympiacos sarà una delle partite più fredde mai giocate in Champions. La temperatura in Kazakistan è estrema anche se lo stadio di Astana è riscaldato con tetto retrattile.

L'Olympiacos ha raggiunto il Kazakistan nella giornata di ieri in aereo per disputare la penultima partita della fase campionato di Champions sfidando i padroni di casa del Kairat. La partita si giocherà ad Astana e inizierà alle ore 20:30 locali, le 16:30 italiane. La particolarità di questa sfida però non è tanto nell'orario insolito ma per via delle temperature estreme che sono previste in vista del calcio d'inizio ad Astana. Guardando le previsioni meteo infatti si prevedono poco più di -21° e a rendere la situazione ancora più difficile sarà il vento gelido da nord che potrebbe far percepire il freddo fino a -29°.

Ma le difficoltà per i giocatori dovrebbero essere minime dato che lo stadio di Astana, il National Stadium (QJ Arena) è dotato di un sistema di riscaldamento del campo per gestire i rigidi inverni kazaki, permettendo di giocare anche a temperature molto basse, e ha un tetto retrattile già chiuso durante gli allenamenti di rifinitura delle due squadre nella giornata di ieri. Si tratta sicuramente di una delle partite più fredde giocate in Champions.

Lo scorso anno già il Chelsea a dicembre 2024 fu costretto a giocare in Conference League ad Astana affrontando un clima gelido. Quest'anno tocca ai greci dell'Olympiacos affrontare la formazione del Kazakistan che prenderà parte alla Champions per motivi geografici. Si tratta infatti di uno dei paesi con la maggiore estensione territoriale sulla placca continentale europea e per questo motivo la UEFA ha concesso la possibilità di partecipare alle competizioni da essa organizzate. Intanto nelle immagini pubblicate dall'Olympiacos il freddo si percepisce solo all'esterno dato che il terreno di gioco appare in perfette condizioni.

L'impianto è climatizzato così come terreno di gioco e spogliatoi e in più il tetto chiuso permette alle neve di non entrare all'interno nel rettangolo verde. In Kazakistan le temperatura tra inverno ed estate oscillano dai -40 ai +40 ma gli edifici vengono costruiti con tecniche speciali per sopportare la dilatazione e la contrazione dei metalli. Insomma, per ora tutto normale e nessun problema per la partita che si giocherà regolarmente con i greci chiamati a compiere un'impresa.