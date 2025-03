Juventus-Verona, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Juventus-Verona è la sfida valida per la 27a giornata di Serie A. Ultimo appuntamento del turno di campionato che vedrà i bianconeri sfidare l'Hellas di Paolo Zanetti reduce dal successo interno al Bentegodi contro la Fiorentina. Il match si giocherà questa sera, lunedì 3 marzo, all'Allianz Stadium alle ore 20:45. Grande curiosità attorno alle scelte di formazione che farà Thiago Motta specie dopo l'eliminazione della Vecchia Signora anche dalla Coppa Italia contro l'Empoli che ha compiuto l'impresa. A rischio panchina Vlahovic nonostante il gol segnato a Cagliari.

L'allenatore della Juventus potrebbe infatti optare per un modulo 4-2-3-1 con Kolo Muani nuovamente unica punta supportato alle spalle da McKennie centrale con Conceicao e Yildiz a destra e sinistra. A centrocampo a caccia di conferme Thuram dopo il gol spettacolare del momentaneo pareggio bianconero contro l'Empoli. Nel Verona invece spazio a Sarr in attacco sostenuto dal trequartista Suslov. Qui tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Verona in diretta tv e streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Juventus-Verona, orario e dove vederla in diretta TV

Juventus-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN che detiene i diritti del campionato di Serie A. Tutti gli abbonati potranno seguire la sfida tramite app su smart tv con la telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin. La partita dell'Allianz Stadium sarà inoltre trasmessa, per tutti gli abbonati, anche sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In questo caso la telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico Giancarlo Marocchi.

Dove vedere Juventus-Verona in diretta streaming

La partita tra Juventus e Verona sarà inoltre disponibile, sempre previo abbonamento, anche in diretta streaming sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito. Il match dell'Allianz Stadium si potrà vedere inoltre anche sull'app di Sky Go disponibile sempre per dispositivi mobili e su NOW.

Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Le probabili formazioni di Juventus-Verona:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov; Bernede, Sarr. All. Paolo Zanetti.