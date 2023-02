Juventus scippata di un rigore netto, per i tifosi è un complotto di Ceferin: “Uefa mafia” La decisione dell’arbitro portoghese, Joao Pinheiro, di non concedere il rigore alla Juventus contro il Nantes solleva polemiche molto forti. L’interpretazione dell’episodio da parte del direttore di gara lascia perplessi: cosa ha visto?

L’episodio del mancato rigore concesso alla Juventus contro il Nantes nonostante la revisione al Var.

Perché l'arbitro non ha concesso il rigore netto alla Juventus nel recupero della partita con il Nantes? Il tocco di mano del calciatore francese (Centonze) su colpo di testa di Bremer a un passo dalla porta è sembrato netto, eppure il direttore di gara (chiamato alla on-field-review dal Var) decide di non assegnare la massima punizione ai bianconeri.

Qual è il motivo? Difficile dirlo con certezza, l'unica lettura che si può azzardare è aver riscontrato una presunta spinta da parte del difensore bianconero al momento del salto e della deviazione, tale da inficiare postura e movimento dell'avversario. Ma si tratta di una scelta cervellotica.

In buona sostanza, il fischietto portoghese Joao Pinheiro ha reputato come decisivo il tocco della mano destra di Bremer sulla spalla del giocatore francese ritenendolo la causa principale di quanto accaduto poco dopo, ignorando però il modo in cui lo stesso calciatore del Nantes sia saltato (braccio largo, in alto, per nulla in posizione congrua). Strana interpretazione visto che lo stesso Bremer era già in volo e in alto quando si verifica il contatto.

L’arbitro portoghese ha valutato come falloso il contatto tra Bremer e l’avversario.

È ipotesi surreale alla luce delle immagini viste alla moviola perché la (presunta) azione fallosa del centrale juventino è molto meno evidente di quel tocco di mano che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro con la concessione del tiro dagli undici metri. Il pareggio nell'andata dei playoff di Europa League lascia aperta la qualificazione ma porta con sé rabbia, veleno e profonda amarezza.

Alla beffa della sfortuna per i tre legni centrati nel corso del match (clamoroso il doppio rimpallo sul tiro di Chiesa con la palla che carambola anche sulla linea di porta) si è aggiunto anche il boccone indigesto di un calcio di rigore evidente non concesso.

La rabbia e l’incredulità di Leonardo Bonucci per il mancato penalty.

#uefamafia è l'hashtag che s'è sviluppato poco sui social network da parte dei tifosi che, all'Allianz Stadium come da casa, hanno gridato allo scandalo e alla congiura da parte della federazione continentale guidata da Ceferin. Un complotto ordito a mo' di delitto perfetto, di trappola pronta a scattare appena possibile per fare fuori la Juve dall'Europa e farle pagare (anche) il progetto della Superlega. La foto di Leonardo Bonucci che tiene le braccia allargate e sul viso ha un'espressione basita scandisce quei momenti sul rettangolo verde vissuti da senso di ingiustizia e torto subito.