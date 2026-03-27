I surreali rigori tra Repubblica Ceca e Irlanda disturbati da una sirena usata in modo sospetto

I tifosi dell'Irlanda sono insorti dopo l'eliminazione dalla semifinale dei playoff Mondiali: la Repubblica Ceca ha vinto in casa ai rigori che si sono svolti in un clima davvero surreale. Ogni volta che un giocatore irlandese andava sul dischetto per calciare partiva una misteriosa sirena che cercava di destabilizzarlo, una tattica assurda che alla fine ha avuto effetto sugli ultimi due rigori: una specie di allarme assordante scattava puntualmente prima di ogni calcio, deconcentrando chi in quel momento stava svolgendo un compito delicato.

Alla fine la Repubblica Ceca è passata completando la rimonta, dato che al 23′ era già sotto di 2-0, ma gli irlandesi chiedono alla UEFA seri provvedimenti per le circostanze in cui si sono svolti i rigori. Da regolamento è vietato introdurre allo stadio dispositivi che emettono suoni e i tifosi di casa hanno chiaramente violato questa norma, azionando una misteriosa sirena esattamente prima di ogni rigore degli avversari.

I tifosi dell'Irlanda chiedono provvedimenti

Ognuno adotta la tattica che può per sfruttare a proprio vantaggio il fattore casa, ma la Repubblica Ceca è andata leggermente oltre nel momento dei delicati calci di rigore contro l'Irlanda che dovevano stabilire quale delle due squadre sarebbe passata alla finale dei playoff Mondiali. Nel momento in cui gli irlandesi si sono presentati sul dischetto tutto lo stadio è stato invaso dal suono assordante di una sirena, una sorta di allarme lanciato dagli spalti per deconcentrare gli avversari: mentre calciavano il rigore erano disturbati dal suono misterioso che ha fatto innervosire la squadra allenata da Hallgrimsson.

È una tattica mai vista prima che ha portato a un vantaggio psicologico considerevole, ma che ha scatenato l'indignazione dei tifosi irlandesi che hanno ritenuto scorretta la pratica dei padroni di casa. La norma 6.1 del regolamento vieta l'introduzione di "dispositivi che emettono suoni azionati elettronicamente, meccanicamente o manualmente, come i megafoni" e dunque anche la sirena non poteva essere portata allo stadio. Invece è entrata e ha fatto il suo dovere nel momento decisivo della partita, anche se questo potrebbe portare la UEFA ad aprire un'indagine sul caso.