Juventus-Sampdoria Coppa Italia dove vederla in TV su Canale 5 o Rai: orario e formazioni La Juve, detentrice della Coppa Italia, debutta negli ottavi di finale contro la Sampdoria. La partita è in programma oggi all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Allegri medita sul possibile riposo di un big. Chi vince affronta ai quarti Sassuolo o Cagliari.

Coppa Italia, dove vedere Juve–Sampdoria in Tv e le probabili formazioni

Oggi alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino la Juventus – campione in carica – fa il suo esordio in Coppa Italia sfidando la Sampdoria negli ottavi di finale. La partita tra la squadra di Allegri e quella di D'Aversa è in programma oggi 18 gennaio e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Allegri dovrebbe schierare Dybala – protagonista di un'esultanza polemica verso la tribuna – dal primo minuto insieme ad Alvaro Morata. Non c'è Kean (squalificato), Kaio Jorge ha qualche chance di essere in campo. In difesa senza de Ligt (squalificati) e con Bonucci non al meglio ci sarà ancora Rugani accanto a Chiellini. Tra le fila dei blucerchiati, invece, Quagliarella dovrebbe essere nella formazione titolare. Altra opportunità per Ciervo (che ha ben figurato contro il Napoli).

Bianconeri e liguri arrivano all'incontro in condizioni differenti: Juve reduce dalla vittoria sull'Udinese, risultato che le ha permesso di portarsi a ridosso della zona Champions League (-1 dall'Atalanta, che ha una partita da recuperare); blucerchiati in piena di crisi e, dopo aver subito anche la sconfitta con il Torino, sono precipitati a -4 dalla zona retrocessione. Un ko costato la panchina al tecnico, Roberto D'Aversa, esonerato a 48 ore dal match: al suo posto è atteso Marco Giampaolo, a Torino i liguri saranno guidati provvisoriamente da Felice Tufano, tecnico della Primavera.

Il match è una gara ad eliminazione diretta: in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari ed, eventualmente, i rigori. Chi passa il turno sfiderà ai quarti di finale la vincente di Sassuolo-Cagliari.

Partita: Juventus-Sampdoria

Quando si gioca: martedì 19 gennaio 2022

Dove si gioca: Allianz Stadium di Torino

Orario: 21:00

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset.it

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Coppa Italia, dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV

Dove si può vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV? La partita degli ottavi di finale sarà trasmessa in chiaro e in forma gratuita su Canale 5 poiché Mediaset ha acquistato i diritti del torneo fino al 2024. A occuparsi della telecronaca sarà Massimo Callegari che avrà al suo fianco per il commento tecnico l'ex calciatore, Massimo Paganin.

Juventus-Sampdoria, dove vederla in streaming

Juventus-Sampdoria sarà visibile anche in diretta streaming, dove la si potrà vedere? Utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone) ci si potrà collegare a Mediaset Infinity, sia sul sito sia attraverso l'applicazione. C'è ancora un'alternativa per la visione in streaming: la offre il sito Sportmediaset.it.

A che ora si gioca la partita di Coppa Italia

La partita di Coppa Italia Juventus-Sampdoria occupa lo slot televisivo riservato alla prima serata. Fischio d'inizio del match previsto alle ore 21:00 ma attraverso i collegamenti di Mediaset tra studio e Allianz Stadium si potrà seguire la copertura totale dell'evento con collegamenti, commenti e interviste pre e post partita. A dirigere il match è stato designato l'arbitro Fourneau (Lombardo – Pagnotta assistenti; Quarto Uomo Baroni; Var Nasca e Avar Tegoni)

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Massimiliano Allegri è in totale emergenza difensiva. Con de Ligt squalificato, Bonucci non al top e Chiellini acciaccato, l'unico certo del posto è Rugani che potrebbe essere affiancato dal giovane De Winter (in caso di rinuncia a Chiellini). Fuori anche Kean, attacco affidato a Kulusevski e Morata. Nella Samp, spazio al neoacquisto ed ex Rincon in mediana e a Ciervo, con Gabbiadini e Caputo in avanti.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Chiellini (De Winter), Rugani, Pellegrini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Kulusevski, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2) Falcone; Conti, Dragusin, Ferrari, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Ciervo; Gabbiadini, Caputo.