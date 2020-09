Juventus-Sampdoria non si giocherà a porte chiuse. In linea con quanto deciso dal Governo anche all'Allianz Stadium sarà consentito l'accesso a mille spettatori per il match valido per la 1a giornata di Serie A. Il presidente della Regione Piemonte nelle prossime ore firmerà un'ordinanza in tal senso. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club di corso Galileo Ferraris, i 1000 spettatori saranno selezionati tra gli ospiti degli sponsor non essendoci i tempi tecnici per la vendita dei tagliandi.

Juventus-Sampdoria con 1000 tifosi

Anche in Piemonte dunque da domani sarà possibile per 1000 tifosi e appassionati tornare ad assistere ad eventi all'aperto, in linea con quanto deciso dal Governo. Il governatore piemontese Alberto Cirio firmerà un'ordinanza a tal senso, e dunque sarà possibile vedere un po' di pubblico all'Allianz Stadium in occasione della sfida interna tra la Juventus e la Sampdoria, ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con il posto prenotato. Porte aperte dunque per la casa dei campioni d'Italia che potranno tornare a contare sul sostegno del pubblico.

Come saranno scelti i 1000 tifosi per Juve-Sampdoria

La società bianconera si è detta pronta a riaprire l'Allianz Stadium per la prima giornata di Serie A, stando a quanto deciso dal governo e recepito dalla Regione Piemonte. Lo si apprende da fonti vicine alla società. I mille spettatori, sempre secondo quanto si apprende, saranno selezionati tra gli ospiti degli sponsro, dal momento che a 24 ore dalla partite sarebbe impossibile aprire la vendita dei tagliandi. Saranno ore frenetiche dunque per gli addetti ai lavori che in poco meno di 24 ore dovranno trovare mille "fortunati" che potranno tenere a battesimo l'impianto del capoluogo piemontese in questo scorcio iniziale di campionato.