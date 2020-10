La Juventus ha terminato la sua sessione di mercato mettendo a segno dei colpi davvero importante. L'ultimo, in ordine di tempo, è sicuramente quello relativo a Federico Chiesa che ha firmato il suo contratto con i bianconeri con la formula del prestito a 3 milioni di euro per il primo anno, 7 milioni di euro per il secondo anno di prestito e obbligo di riscatto a 40 milioni di euro più bonus di ulteriori 10 milioni. Per un totale di 60 milioni di euro. Una bella somma per il club campione d'Italia che ha spalmato nei prossimi due anni diverse spese effettuate in questa sessione di mercato 2020.

Evidentemente la previsione di bilancio in vista del 2022, ha evidenziato un margine di investimento che la Juventus può permettersi. Infatti, oltre ai 60 milioni di euro per Chiesa, i bianconeri dovranno poi, nell'arco di questo biennio, prima sborsare 18,5 milioni più 7 di bonus per il riscatto di McKennie e poi eventualmente rinnovare a 10 milioni il prestito di Morata o l'eventuale riscatto a 45 milioni. Per un totale di spesa che dal 2020 al 2022 potrebbe superare i 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, spese da 85 milioni di euro entro il 2022

La Juventus ha effettuato diverse spese di prestito in questo momento pari a 17,5 milioni di euro: 4,5 per McKennie, 10 per Morata e 3 per Chiesa. I bianconeri però, nel 2021, dovranno sborsare 18,5 milioni più 7 di bonus per McKennie (pagabili in tre esercizi) e altri 7 milioni nelle casse della Fiorentina per Chiesa. Per quanto riguarda Morata invece, la spesa potrebbe essere o di 10 milioni per il rinnovo del prestito, o subito dei 45 previsti nel diritto di riscatto stabilito al momento dell'acquisto del cartellino dello spagnolo dall'Atletico Madrid. Considerando i 10 per il rinnovo del prestito, a questo punto, a giugno 2021, la Juventus dovrà sborsare 42,5 milioni di euro.

Nel 2022 invece, la Juventus potrebbe sborsare i restanti 35 milioni di euro (pagabili in tre esercizi) previsti all'interno del diritto di riscatto stipulato nell'accordo con l'Atletico Madrid con Morata (per un totale di 55 milioni di euro). Ma non solo, ci sarà da depositare nelle casse della Fiorentina anche i restanti 40 milioni di euro più 10 di bonus per un totale di 50, previsti nell'accordo con la viola per Federico Chiesa. A giugno 2022 la Juventus (sempre che riscatti interamente Morata versando gli ulteriori 35 milioni di euro) dovrà sborsare 85 milioni di euro.

La Juventus da oggi a giugno 2022 potrebbe arrivare a spendere 127,5 milioni

Nel complesso, la Juventus, da oggi a giugno del 2022, potrebbe arrivare a spendere un totale di 127,5 milioni di euro. Ben 42,5 a giugno 2021 e 85 a giugno 2022. Ovviamente la cifre potrebbe anche essere inferiore nel caso in cui la Juventus decidesse di non esercitare nel 2021 o nel 2022 il diritto di riscatto per Alvaro Morata, risparmiando 35 o 45 milioni di euro a seconda di come si comporterà la società bianconera il prossimo mese di giugno 2021.