Juventus-Napoli non si è giocata. Perché i partenopei non si sono presentati a Torino. La Juve allo Stadium c'era, è scesa in campo, non ha trovato avversari e dopo 45 minuti rispetto all'orario previsto per il via l'arbitro ha dichiarato annullata la partita. L'iter a cui si va incontro è abbastanza chiaro. Il giudice sportivo, non subito perché ha chiesto un supplemento d'indagine, sé non ci saranno ulteriori novità stabilirà il 3-0 a tavolino per i bianconeri, e un punto di penalizzazione per il Napoli, che si prepara a battagliare in tribunale. In caso di sconfitta a tavolino e penalità in classifica il Napoli presenterà più di un ricorso e se almeno uno andrà a buon fine bisognerà trovare una data per questa partita. E trovarla è praticamente impossibile.

Quando si potrebbe giocare Juventus-Napoli

La domanda è quasi da un milione di dollari. Perché con il campionato iniziato il 20 settembre, cioè un mese dopo rispetto al solito, e con le partite delle nazionale che incombono e quelle delle coppe europee – che a questo giro si disputeranno con delle fasi a gironi ristrette (tre turni consecutivi tra ottobre e novembre, e poi tra novembre e dicembre) – trovare una data è veramente complicato. E ciò varrebbe anche per tutte le partite delle squadre italiane che giocano nelle coppe europee (in caso di ulteriori rinvii). Non ci sono ‘slot' liberi fino al termine del 2020. L'unica possibilità è quella del 13 o del 20 gennaio. Perché in quei giorni si disputeranno, spalmati in due settimane, gli ottavi di Coppa Italia e dunque in quel caso si potrebbe optare per una delle due date.

Fin qui tutto semplice, in teoria. Ma non è così. Perché una di quelle due date sarebbe stata utile per la Supercoppa Italiana 2020, che disputeranno proprio la Juventus e il Napoli. Dunque servono due date, eventualmente, ai bianconeri e ai partenopei E la seconda data si potrebbe trovare solo se entrambe le squadre saranno fuori dalle coppe europee in primavera.