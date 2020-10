Un comunicato ufficiale emesso dalla Juventus sta aprendo la contesa regolamentare sulla prossima sfida al Napoli, in programma domenica sera alle 20.45 per la terza giornata di campionato: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A"

Un comunicato che ha un significato ben preciso: finché la Lega e la Federcalcio non decideranno in modo ufficiale che la partita non si potrà disputare, il club bianconero ha preso la propria decisione confermando che si presenterà regolarmente in campo domani, domenica, alle 20-45 orario in cui è programmata in calendario la sfida contro il Napoli. Se ciò dovesse accadere e non ci fossero prese di posizione da parte degli organismi sportivi, ciò significherebbe il 3-0 a tavolino a favore della squadra di Pirlo.

Una forzatura, dunque, da parte del club di Agnelli che davanti alle ultime notizie provenienti da Napoli, con le positività prima di Zielinski e poi di Elmas passando infine dalla decisione dell'Asl che non ha concesso l'autorizzazione sanitaria ai partenopei per partire, pretende una comunicazione ufficiale da parte della Figc. Chiamata a esporsi sulla situazione prima che diventi spinosa.

Per regolamento, se una squadra non presenta in campo in una gara inserita in calendario, entro il tempo utile di 45 minuti, incorre nella sconfitta a tavolino per 3-0. Ma in questo caso specifico, il Napoli non corre rischi: non è il club partenopeo a rifiutarsi di partire ma è un attore terzo ed esterno (l'Asl 1 di Napoli) a non permettere alla squadra di partire per Torino e poter disputare il match. E quindi, gli azzurri sono ‘esentati' da qualsiasi ripercussione disciplinare della giustizia sportiva e, di conseguenza anche dal rischio del 3-0.