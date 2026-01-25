Juventus-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Oggi si gioca il big-match di Serie A Juventus-Napoli allo JStadium con fischio di inizio alle 18:00. Diretta in co-esclusiva tra DAZN e Sky sia in TV sia in streaming.

Big match di campionato, con Juventus-Napoli in programma oggi allo JStadium in una partita che avrà inizio alle 18:00 e sarà trasmessa in esclusiva sia da DAZN sia da Sky.

Juventus e Napoli si sfidano per restare ai vertici del campionato, con i bianconeri che dall'arrivo di Luciano Spalletti in panchina hanno risalito posizioni importanti e i partenopei di Conte, attualmente terzi ma a pochi punti dalle due milanesi, Milan e Inter rispettivamente seconda e prima. La partita di Torino arriva a circa un mese e mezzo circa dopo la gara d'andata: era il 7 dicembre per la 14a giornata, quando il Napoli ebbe la meglio su bianconeri grazie alla doppietta di Hojlund che vanificò il gol di Yildiz. In quel periodo il Napoli difendeva il 1° posto in classifica mentre la Juventus in piena crisi era ai margini della Zona Coppe, al 7°.

Oggi i parametri sono cambiati e al momento sia Napoli che Juventus devono difendere le rispettive posizioni, separate solamente da 4 punti in classifica. La Juve arriva dal passo falso di Cagliari, ma anche dal successo corroborante contro il Benfica che le ha permesso di raggiungere i playoff di Champions League. Il Napoli in Europa ha sofferto, perdendo una ghiotta occasione nel pareggio di Copenaghen, ma in campionato aveva mantenuto le distanze da Inter e Milan battendo il Sassuolo.

Partita: Juventus-Napoli

Dove: JStadium (Torino)

Quando: domenica 25 gennaio

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky 251,

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Campionato Serie A

Dove vedere Juventus-Napoli: la diretta esclusiva in TV

La partita dello JStadium di oggi Juventus-Napoli si potrà seguire in TV sia su DAZN – con una Smart collegata ad internet – sia su Sky – per gli abbonati sui canali Sky Sport 251, Sport Calcio e Sport Uno.

Juventus-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per lo streaming di Juventus-Napoli le soluzioni sono differenti ma tutte solo per abbonati e a pagamento. Gli utenti di DAZN posso utilizzare l'app o collegarsi al portale dazn.it, mentre quelli di Sky possono usufruire di SkyGo per il mobile o NOW e il suo servizio on demand.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Luciano Spalletti confermerà David in attacco, con Conceiçao, che dovrebbe ripartire titolare dopo lo spicchio di partita in Champions League. In panchina dovrebbe sedersi così Miretti visto che McKennie sta dando garanzie importanti in mediana. Anche Koopmeiners dovrebbe partire dalla panchina. Conte deve far fronte ai continui infortuni: anche Rrahmani e Politano sono andati KO. Ritorna Beukema con Di Lorenzo che dovrebbe spostarsi in esterno a centrocampo. Probabile confermato il giovane Vergara, con Elmas e Hojlund titolari. In panchina, forse ci sarà anche Anguissa mentre Lukaku potrebbe in caso di necessità essere usato in corso d'opera.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

All. Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

All. Conte