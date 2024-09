Juventus-Napoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Juventus-Napoli si gioca all'Allianz Stadium a partire dalle 18:00. Big match della quinta giornata di campionato, con la capolista di Conte che fa visita ai bianconeri di Motta. Diretta in esclusiva per gli abbonati DAZN sia in TV sia per il live streaming.

C'è Juventus-Napoli in questo sabato 21 settembre per la quinta giornata di Serie A, un big-match che porta il grande ex di turno, Antonio Conte, a far visita al suo vecchio mondo bianconero, alla guida dei partenopei. Una gara attesissima, con inizio alle 18:00, che potrà essere vista in diretta TV e in live streaming su DAZN.

Si ritorna in campo per Juve e Napoli con i bianconeri reduci dall'ottimo esordio in Champions League, contro il PSV dove è brillata la stella del giovane Tildiz. Riposo e allenamenti invece per il Napoli che le Coppe quest'anno le vivrà da spettatore interessato, per capire in quali condizioni arriveranno gli avversari di turni dagli impegni infrasettimanali. Thiago Motta medita qualche cambio, anche se l'assetto di base sembra oramai delineato con i migliori e gli ultimi acquisti estivi saranno titolari, mentre Conte schiererà la medesima formazione che si è presa la vetta della classifica.

Partita: Juventus-Napoli

Orario: 18:00

Data: sabato 19 settembre

Dove: Allianz Stadium

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 5a giornata

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta TV

Juventus-Napoli rappresenta uno dei big match del campionato di Serie A per il quinto turno. Sabato pomeriggio dalle 18:00 tutti gli occhi saranno puntati verso l'Allianz Stadium per vedere la capolista fare visita alla Juventus in un testa a testa che va oltre al semplice obiettivo dei tre punti. Tutti gli appassionati potranno godersi la partita in diretta e in esclusiva dietro abbonamento a DAZN che ne detiene i diritti. Per seguire il match in TV serbe la classica Smart tv collegabile ad internet attraverso le consolle di gioco (come PlayStation o XBox) oppure con dispositivi wireless (Chromecast ad esempio).

Juventus-Napoli, dove vederla in diretta streaming

Anche per chi vuole seguire Juve-Napoli via streaming non ci sono problemi: DAZN garantisce l'esclusiva in diretta integrale della partita dell'Allianz. Sul pc ci si può collegare al portale e accedere al link del match, dai devices si può utilizzare invece l'app dedicata. Su DAZN ci sarà un ampio pre e post partita, con la telecronaca del match affidata a Pierluigi Pardo e col commento tecnico di Federico Balzaretti.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Thiago Motta e Antonio Conte a confronto diretto in Juve-Napoli per una sfida nella sfida che tutti gli appassionati attendono con interesse e curiosità. L'ex Bologna ha fin qui sorpreso per le scelte fatte, inserendo via via giovani ed esordienti affiancati a giocatori più esperti, con ottimi risultati. Per fermare il Napoli, si punta in avanti su Vlahovic che cerca il primo gol importante, supportato da tre trequartisti intoccabili: Nico, Yildiz e Koopmeiners. Linea bassa di centrocampo davanti alla difesa con Locatelli e Thuram mentre davanti a Di Gregorio con Gatti e Bremer centrali, Cambiaso e Kalulu sui lati. Il Bapoli di Conte risponderà con la classica difesa a 3 stratitolare (Di Lorenzo-Rrhamani-Buongiorno) con mediana a 4: Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, Anguissa e Lobotka a fare da frangiflutti. Infine l'attacco, dove al fianco di Kvaratskhelia è favorito Politano su Neres, mentre in avanti un solo nome: Lukaku.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.