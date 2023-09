Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita Juventus-Lecce è l’anticipo della 6ª giornata di Serie A. La partita si gioca martedì 26 settembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Le ultime news sulle scelte di formazione di Allegri e D’Aversa.

A cura di Vito Lamorte

Juventus–Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming.

La Juventus ospita il Lecce nell'anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri di Massimiliano Allegri se la vedranno con una delle squadre più in forma come i giallorossi di Roberto D'Aversa: si gioca martedì 26 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino con diretta TV e streaming su DAZN.

La Vecchia Signora è reduce dal sonoro poker subito contro il Sassuolo che ha interrotto la striscia di imbattibilità della squadra di Allegri: al Mapei gli erroracci di Szczesny e di Gatti sono costati carissimi ai bianconeri, che devono ripartire subito per evitare di perdere terreno con le prime. Il Lecce arriva alla trasferta di Torino davanti alla Juventus in classifica con undici punti conquistati contro i dieci dei bianconeri. Nell'ultimo turno i salentini hanno superato anche il Genoa per 1-0 grazie al gol di Oudin dopo aver vinto contro la Lazio e pareggiato a Firenze. Quella di D'Aversa è la vera rivelazione di questo inizio di stagione.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce. Allegri potrebbe cambiare il suo tandem offensivo dopo aver annunciato che uno tra Chiesa e Vlahovic riposerà. L'attacco potrebbe dunque essere composto da Milik e uno dei due ex Fiorentina. D'Aversa punta ancora sul tridente formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

Partita: Juventus-Lecce

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: martedì 26 settembre 2023

Orario: 20.45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 6ª giornata

Dove vedere Juventus-Lecce in diretta TV

L'incontro tra Juventus e Lecce sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Per vederla sul piccolo schermo sarà possibile farlo attraverso una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa per gli abbonati della tv satellitare è disponibile il canale su Sky di Zona DAZN (solo per coloro che hanno attivato il servizio). La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo con Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Juventus-Lecce dove vederla in streaming

La diretta streaming di Juventus-Lecce sarà disponibile su DAZN e si potrà seguire sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Lecce

Allegri sceglie ancora il 3-5-2 con uno tra Chiesa e Vlahovic al fianco di Milik in attacco. In mezzo al campo Fagioli al posto di Miretti, sulle corsie laterali tornano Weah e Cambiaso al posto di McKennie e Kostic.

D'Aversa punta ancora sul tridente formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza. In mediana Rafia, Ramadani e Kaba con la linea difensiva davanti a Falcone composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo.

