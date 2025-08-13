Juventus-Juve NextGen, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Juventus-Juve NextGen è la partita amichevole che si gioca oggi alle 18:30 all’Allianz Stadium di Torino. È la penultima del precampionato, diretta tv e in streaming su DAZN.

La Juventus gioca oggi alle 18:30 la penultima delle partite amichevoli contro i ragazzi dell'Under 23, la Juventus NextGen. Il match si disputerà all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta tv e in streaming solo su DAZN e fa da conto alla rovescia verso il debutto in Serie A che avverrà il 24 agosto (sempre in casa) con il Parma.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-1 ottenuta in Germania contro il Borussia Dortmund (in precedenza avevano pareggiato 2-2 con la Reggiana) e la sfida odierna (oltre a quella con l'Atalanta prevista per sabato 16 agosto) serve a Igor Tudor per verificare lo stato di forma di tutta la rosa contro la selezione giovanile di Massimo Brambilla, inserita nel girone B di Serie C.

Partita: Juventus-Juventus NextGen

Quando: sabato 16 2025

Orario: 18:30

Dove: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZNì

Competizione: amichevole.

Dove vedere Juventus-Juventus NextGen in diretta tv e in streaming

Juventus-Juventus NextGen sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN. In alternativa, per coloro che sono abbonati anche alla piattaforma di Sky, c'è la possibilità di vedere l'incontro attivare DAZN 1 (canale numero 214 del network satellitare). Diretta streaming solo su DAZN.

Le probabili formazioni di Juventus-Juventus NextGen

Le ultime amichevoli, in attesa che il calciomercato porti buone novità, sono preziose per raffinare l'intesa in rosa, in particolare per i volti nuovi a disposizione di Tudor. Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.

JUVENTUS NextGen (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Turco, Macca, Ngana, Puczka; Deme, Anghelè; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.