Juventus-Juve Next Gen dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Oggi la partita amichevole Juventus-Juve Next Gen. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. Il match dei bianconeri si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e DAZN.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 18:30 la Juventus torna in campo nell'amichevole in famiglia contro la Juve Netx Gen, nel terzo test del pre-campionato dei bianconeri. Agli ordini di Thiago Motta i piemontesi scenderanno in campo all'Allianz Stadium di Torino contro la squadra ‘B' che disputerà la Serie C. La Juve ha già giocato due amichevoli in questo pre-campionato perdendo contro il Norimberga e pareggiando con il Brest.

Dopo aver svolto una lunga e dura preparazione fisica in Germania la nuova Juventus di Thiago Motta, che attende ancora di essere completata con nuovi innesti da inserire da qui alla conclusione della sessione di calciomercato, si appresta dunque a disputare la terza partita del suo pre-campionato. I bianconeri se la vedranno con i ragazzi della propria formazione satellite che sperano di mettersi in mostra davanti al nuovo mister per essere magari chiamati in prima squadra nel corso della stagione. La Juve tornerà in campo poi tra cinque giorni, cioè domenica 11 agosto per sfidare l'Atletico Madrid nell'ultimo test pre-campionato prima dell'esordio nella Serie A 2024-2025 contro il Como in programma lunedì 19 agosto.

Partita: Juventus-Juventus Next Gen

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: martedì 6 agosto 2024

Orario: 18:30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: amichevole

Dove vedere Juventus-Juve Next Gen in diretta TV

L'amichevole di Torino tra Juventus e Juventus Next Gen si potrà vedere in diretta televisiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Calcio (canale 202) e potranno farlo solo coloro che sono abbonati alla pay-tv. A trasmettere la partita Juventus-Juve Next Gen in diretta TV per i propri abbonati sarà anche DAZN (tramite l'App per smart TV o altri device e anche sul canale 214 del decoder Sky).

Juventus-Juve Next Gen dove vederla in diretta streaming

L'amichevole di oggi tra Juventus e Juventus Next Gen (calcio d'inizio alle ore 18:30) si potrà seguire anche in diretta streaming, solo per abbonati, tramite l'app di SkyGo, di DAZN o, previo acquisto dell'evento o sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW.

La probabili formazioni di di Juventus-Juve Next Gen

Quella che oggi affronterà la formazione Next Gen, sarà una Juve ancora rimaneggiata. Mancano ancora diversi giocatori, come Douglas Luiz uno dei nuovi acquisti, e il mercato non è ancora terminato con Giuntoli impegnatissimo, che deve piazzare ancora diversi colpi. Ci saranno però i nuovi acquisti Di Gregorio, Cabal, Thuram e Adzic con quest'ultimo che dovrebbe partire titolare nel terzetto di trequartisti formato insieme a Weah e Fagioli che agisce alle spalle del centravanti Dusan Vlahovic. Tanti i giovani che oggi saranno a disposizione di Thiago Motta ma che poi giocheranno con la Next Gen di Paolo Montero.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Adzic; Vlahovic. All. Thiago Motta.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Scaglia S.; Mulazzi, Savio, Scaglia F., Perotti; Owusu, Peeters, Ledonne; Cudrig, Mancini, Amaradio. All. Paolo Montero.