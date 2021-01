Juventus-Genoa è la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Il match si gioca mercoledì 13 gennaio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino in gara unica e verrà trasmessa in diretta tv e in streaming sulla Rai che detiene i diritti per la trasmissione in chiaro del trofeo. I bianconeri fanno il loro ingresso ufficiale nella manifestazione con i liguri che invece hanno dovuto superare due turni prima di questa gara, vincendo contro Catanzaro e Sampdoria nel derby.

Gara secca che in caso di pareggio potrebbe proseguire con eventuali tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente della sfida tra la squadra allenata da Andrea Pirlo e quella di Davide Ballardini, affronterà, così come previsto da tabellone, la vincente tra Sassuolo e Spal con i neroverdi che saranno anche il prossimo avversario della Juventus in campionato. C'è la forte possibilità che le due squadre si possano quindi affrontare anche nei quarti di finale che si disputeranno tutti il prossimo 27 gennaio.

Dove vedere Juventus-Genoa in TV in chiaro

La sfida tra Juventus e Genoa andrà in onda in chiaro e in diretta su Rai 1 (ore 20.45), in prima serata nel palinsesto della rete ammiraglia con tanto di abituali approfondimenti post-partita su Rai Sport. La partita della squadra di Pirlo infatti, proprio come accadrà per Milan e Inter, verrà trasmessa su Rai 1 mentre le altri restanti gare del tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia, saranno visibili su Rai 2.

La diretta streaming di Juventus-Genoa

Juventus-Genoa però potrà essere vista anche in streaming. Le modalità sono molto semplici. Basterà infatti connettersi tramite rete internet usufruendo di dispositivi fissi (collegando la smart tv oppure tramite pc) o mobili (come notebook, tablet e smartphone) e collegarsi alla piattaforma di Rai Play per seguire l'evento in programmazione che appunto sarà quello della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Genoa.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Genoa

La Juventus che affronterà il Genoa in Coppa Italia sarà rivisitata anche in ottica big match contro l'Inter – in programma domenica sera – al netto degli infortuni (Dybala) e dei casi di Covid (Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt). Tra i pali c'è Buffon, in difesa Chiellini gioca accanto a Demiral. Bernardeschi e Kulusevski saranno gli esterni in mediana mentre in attacco il tandem è CR7-Morata.