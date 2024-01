Juventus-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita di Coppa Italia Juventus-Forsinone, ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma questa sera all’Allianz Stadium a partire dalle 21:00. La partita, come tutte quelle del torneo, è in esclusiva in chiaro e senza costi sulle reti mediaset: in TV su Italia1, in streaming sul portale Infinity. Per Di Francesco appuntamento con la storia, Allegri senza Rabiot e Chiesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone che si sfidano per l'ultimo posto alle semifinali del torneo della coccarda: chi vince affronterà la Lazio che ieri ha eliminato la Roma in una sfida ad alta tensione. Juventus contro Frosinone è una partita inedita per la Coppa Italia e che varrebbe un risultato storico, in caso di vittoria per la formazione ciociara che approderebbe per la prima volta in assoluto alle semifinali del torneo nazionale. La squadra di Di Francesco ha fin qui già sorpreso tutti, qualificandosi ai quarti demolendo il Napoli al Maradona, infilando la porta dei Campioni d'Italia per ben quattro volte. Juventus-Frosinone si gioca questa sera con calcio di inizio alle 21:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro senza costi aggiuntivi da Mediaset: in TV su Italia1, in streaming collegandosi sul portale Infinity. Chi vincerà sfiderà in semifinale la vincente del derby della Capitale.

La Juventus può al contrario cercare il bis della passata edizione di Coppa quando raggiunse le semifinali: in quell'occasione si trovò di fronte l'Inter di Inzaghi che poi riuscì ad imporsi 2-1 sulla Fiorentina e vincendo il torneo. Quest'anno non sarà comunque possibile perché i nerazzurri sono usciti dalla Coppa Italia, eliminati dal Bologna.

Allegri non ha molti cambi a propria disposizione, giocheranno certamente Gatti e McKennie che hanno preso una squalifica in campionato e riposeranno contro il Sassuolo. Fuori Rabiot, vittima di un problema muscolare, così come Chiesa.

Partita: Juventus-Frosinone

Quando: giovedì 11 gennaio

Dove: Allianz Stadium, Torino

Orario: 21:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: quarti di finale di Coppa Italia

Dove vedere Juventus-Frosinone in diretta TV, il canale in chiaro

Come per tutte le altre gare di Coppa Italia, anche Juventus-Frosinone è una esclusiva delle reti Mediaset. La partita dell'Allianz Satdium di stasera con inizio alle 21:00 è in diretta in TV su Italia 1. Ovviamente canale in chiaro, visibile a tutti sena alcun costo aggiuntivo.

Juventus-Frosinone, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming il quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone è senza alcun pagamento e usufruibile in chiaro a tutti. Basta collegarsi al portale Mediaset Infinity e collegarsi sulla diretta dell'incontro.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Allegri non ha molti cambi a propria disposizione, giocheranno certamente Gatti e McKennie che hanno preso una squalifica in campionato e riposeranno contro il Sassuolo. Fuori Rabiot, vittima di un problema muscolare, così come Chiesa. Perin per Szczesny tra i pali, mentre in attacco potrebbe toccare a Milik con Yildiz con Iling-Junior in attesa di sapere se sarà titolare. Regolarmente a disposizione anche Cambiaso e Vlahovic.

Di Francesco non può permettersi di prendere sotto gamba un'occasione d'oro per riscrivere la storia del club e metterà poco mano agli 11 titolari. a coppia Soulé-Kaio Jorge, scuola Juve, sarà regolarmente in campo e tornerà Mazzitelli dall'inizio. Caso, autore di un'ottima ottima gara contro il Monza scalpita per una maglia da titolare mentre l'ultimo acquisto, Bonifazi, può entrare a gara in corso.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Yildiz, Milik.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Caso.