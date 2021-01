Ancora problemi di coronavirus in casa Juventus. Ma questa volta a tremare non è la prima squadra di Andrea Pirlo che sarà impegnata domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il comunicato della società bianconera emesso nel tardo pomeriggio di sabato 16 gennaio riguarda un'emergenza sanitaria in seno all'Under 23: due membri dello staff sono stati trovati positivi al Covid 19. I due tesserati sono stati già messi in isolamento e la società è in contatto con l'Asl per le procedure che permetteranno al resto del gruppo squadra di continuare ad allenarsi regolarmente.

Il comunicato del club bianconero

A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di due membri dello staff del Gruppo Squadra U23. I due tesserati sono già stati posti in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra.

Dunque, non proprio notizie positive per i ragazzi bianconeri che sono impegnati nel campionato di Serie C. Malgrado questa notizia di un nuovo piccolo focolaio nato, al momento, solamente all'interno dello staff tecnico, i giocatori non dovrebbero avere problemi a continuare a prepararsi seguendo protocolli sanitari precisi, dietro il benestare dell'Asl. La prossima partita della Under 23 bianconera, che gioca in serie C, è in programma domani, ad Alessandria, contro il Piacenza.

Proprio sul Covid aveva parlato anche Andrea Pirlo che in attesa di giocare la partitissima contro l'Inter in conferenza stampa aveva accennato alla paura di ritrovarsi con qualche giocatore positivo a ridosso del match. Una spada di Damocle che pende da inizio stagione su tutte le società e che ha già creato più di un problema in campo e fuori.