Federico Chiesa e la Juventus non sono mai stati così vicini. Il puzzle di mercato relativo alle cessioni del club bianconero finalizzate all'arrivo del giovane talento viola, è ormai completo. La società di corso Galileo Ferraris ha anche trovato la formula giusta con la Fiorentina per prelevare Chiesa. Cosa manca? L'intesa tra il giocatore e il club del presidente Commisso su un rinnovo contrattuale "propedeutico" per il suo trasferimento alla Juventus.

Juventus, Chiesa ora può arrivare: Rugani, De Sciglio e Douglas Costa

La Juventus nelle ultime ore di mercato è riuscito ad "alleggerire" la sua rosa. Uno sfoltimento finalizzato finora a liberarsi anche di ingaggi pesanti: dopo infatti il passaggio di Rugani al Rennes, è stata trovata l'intesa per il trasferimento di De Sciglio al Lione, e quello di Douglas Costa al Bayern Monaco. Tre operazioni che hanno a tutti gli effetti liberato in rosa il posto per Federico Chiesa, sul quale la Juventus si sta concentrando nella fase finale di questa sessione di trattative.

Chiesa-Juventus, i dettagli e le cifre dell'operazione di mercato con la Fiorentina

Via libera dunque per la Juve per piazzare l'affondo con la Fiorentina per Federico Chiesa. I due club, secondo quanto riportato da Sky Sport, stanno lavorando sulla formula del prestito biennale con 2 milioni da versare nelle casse viola il primo anno, e 8 milioni il secondo. Obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, ma al verificarsi di tre particolari condizioni, ovvero: 1) Chiesa dovrà giocare almeno il 60% delle partite, almeno per 30′ 2) Chiesa dovrà realizzare 10 gol e 10 assisti in due stagioni 3) la Juventus dovrà arrivare almeno tra le prime quattro. Basta che si verifichi una di queste situazioni e il riscatto di Chiesa diventerà realtà.

Cosa manca per il trasferimento di Chiesa alla Juventus

Cosa manca dunque per il trasferimento di Chiesa alla Juventus? Prima di passare in bianconero con questa formula, l'attaccante dovrà necessariamente rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. Una situazione su cui le parti stanno lavorando, per superare la distanza tra domanda e offerta: Chiesa infatti vorrebbe che i viola gli adeguassero il contratto sulle stesse cifre d'ingaggio proposte della Juventus, in maniera tale da poter contare su uno stipendio importante nel caso remoto in cui non si concretizzasse il riscatto dei bianconeri. Si tratterà ad oltranza fino a domattina, con la Fiorentina che è pronta in caso di fumata bianca a virare su Callejon.