La Juventus sta provando in tutti i modi a chiudere la trattativa con la Fiorentina per l'acquisto di Federico Chiesa. Un affare che si potrebbe chiudere con un prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a 40 milioni, con pagamento dilazionato in 4 anni più bonus. Per il calciatore è pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Ma la trattativa nella serata di ieri comincia a farsi sempre più difficile e complicata e potrebbe aver avuto una brusca frenata.

Già, perché nonostante la partenza di Rugani, i bianconeri non sono ancora riusciti a cedere Khedira e Douglas Costa che restano ancora da sistemare con quest'ultimo che è stato anche proposto all'interno di uno scambio con il Barcellona che coinvolgerebbe Dembelé. Nel frattempo il club bianconero ha fatto comunque sapere di aver acquisito per 10,7 milioni di euro la proprietà del cartellino di Rolando Mandragora, che torna all'Udinese. La formula concordata è quella del prestito gratuito più bonus fino a 6 milioni. In uscita, si registra l'interesse anche del Siviglia per Mattia De Sciglio, su cui ci sono anche Aston Villa e Celtic.