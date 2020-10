Mancano poche ore al gong finale del calciomercato e in casa Juventus si lavora freneticamente per trovare una sistemazione a Douglas Costa: l'esubero più importante nella rosa dei campioni d'Italia. Dopo aver fatto chiaramente capire di voler lasciare il club bianconero solo per una big del calcio europeo, il brasiliano potrebbe clamorosamente tornare al Bayern Monaco. A rilanciare la suggestiva notizia è il popolare magazine tedesco ‘Kicker', che ha spiegato come il verdeoro sia diventato il ‘piano B' della dirigenza bavarese dopo il fallimento della trattativa per Callum Hudson-Odoi: giocatore che il Chelsea non ha intenzione di cedere.

Sbarcato in Italia nel 2017 grazie ad un prestito oneroso da 6 milioni, e riscattato dal club torinese al termine della stagione per 40 milioni di euro, il trentenne attaccante potrebbe dunque rientrare al Bayern per completare il pacchetto degli esterni del tecnico Hansi Flick, che nei giorni scorsi aveva chiesto un quarto uomo da aggiungere a Serge Gnabry, Leroy Sané e Kingsley Coman. Secondo il giornale tedesco, il Bayern starebbe dunque cercando l'intesa con la Juventus sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La trattativa per Chiesa

L'eventuale cessione dell'ex giocatore della Selecao, darebbe alla Juventus l'opportunità di tentare il tutto per tutto per strappare Federico Chiesa alla Fiorentina. La trattativa con i viola è infatti legata all'uscita di Douglas Costa (o di Sami Khedira), e prevede un esborso per il cartellino dell'attaccante viola di 60 milioni di euro. A tanto ammonta infatti la richiesta di Rocco Commisso per il cartellino del giocatore figlio d'arte: una cifra che, secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe anche pagare in quattro anni. Prima di andare a trattare con il patron viola, serve però accompagnare all'uscita Douglas Costa. E ad oggi la soluzione Bayern Monaco è l'unica gradita al giocatore.