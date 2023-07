Juventus-Barcellona oggi, dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole La Juventus scenderà in campo contro il Barcellona nella prima gara del Soccer Champions Tour 2023. La partita, che si disputerà al Levi’s Stadium di Santa Clara, inizierà alle ore 4:30 di domenica 23 luglio con diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus scenderà in campo per la sua prima amichevole della stagione contro il Barcellona nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio alle ore 04:30 italiane al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. La partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

In attesa che si infiammi il mercato, su cui Giuntoli si è soffermato in conferenza stampa, la Juve vuole prepararsi al meglio per la nuova stagione con amichevoli di spessore: i bianconeri saranno impegnati nel Soccer Champions Tour 2023, che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare anche Milan e Real Madrid oltre ai campioni di Spagna di Xavi. Il prossimo impegno della Vecchia Signora sarà 28 luglio, sempre alle ore 4.30, contro i rossoneri e sfideranno la squadra di Ancelotti il 3 agosto alle ore 1.30.

Le due squadre si affrontarono lo scorso anno, il 27 luglio 2022, e il match si chiuse con un pareggio per 2-2: doppiette di Kean e Dembélé.

La probabile formazione della Juve. Allegri dovrebbe scegliere sempre il 3-5-2 come modulo di partenza, con il neo arrivato Weah sulla fascia destra e Kostic a sinistra. Davanti Milik e Vlahovic.

Partita: Juventus-Barcellona

Quando: sabato 22 luglio 2023

Orario: 04:30

Dove: Levi's Stadium, Santa Clara

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: amichevole, Soccer Champions Tour 2023

Dove vedere Juventus-Barcellona in diretta TV

La prima amichevole stagionale dei bianconeri sarà trasmessa da DAZN e si potrà seguire attraverso una Smart TV compatibile e un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.

Juventus-Barcellona dove vederla in streaming

La partita tra Juventus e Barcellona si potrà seguire anche in diretta streaming su DAZN e con Sky-Go, app che permette agli abbonati di Sky di seguire tutte le trasmissioni su dispositivi portatili.

Amichevole Serie A, la probabile formazione della Juventus con il Barcellona

Massimiliano Allegri punta sul neo arrivato Weah sulla fascia destra e Kostic a sinistra per provare subito il 3-5-2 con Milik e Vlahovic davanti.

Xavi sceglie subito di lanciare Gundogan in mezzo al campo e il tridente formato da Dembelé, Lewandowski e Gavi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Pedri, de Jong, Gundogan; Dembelé, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.