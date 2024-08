video suggerito

Juventus-Atletico Madrid dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Ultima amichevole per la Juventus che affronterà l’Atletico Madrid in Svezia: tutte le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Juventus sfiderà l‘Atletico Madrid nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Una sfida di lusso che si terrà a Goteborg, in Svezia, e chiuderà il ciclo di preparazione dei bianconeri di Thiago Motta che nell'ultima partita hanno battuto la Juve Next Jen nel classico incontro in famiglia che si tiene ogni anno a Villar Perosa. L'amichevole sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.

Partita: Juventus-Atletico Madrid

Dove: Gamla Ullevi, Göteborg (Svezia)

Quando: domenica 11 agosto 2024

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Juve-Atletico Madrid in diretta TV

L'Atletico Madrid sarà l'ultimo avversario del pre-campionato della Juventus. La partita si giocherà domenica 11 agosto alle ore 15:00 in Svezia e in Italia sarà trasmessa in diretta TV su DAZN: basterà scaricare l'applicazione sulla smart tv e accedere con le credenziali del proprio abbonamento per assistere alla gara.

Juventus-Atletico Madrid dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile assistere all'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid anche in diretta streaming, usufruendo sempre dell'abbonamento DAZN. Bisognerà scaricare l'app su smartphone, tablet e tutti i dispositivi supportati. In alternativa si potrà visitare il sito web da pc ed entrare nella piattaforma con le proprie credenziali di accesso.

La probabili formazioni di Juve-Atletico Madrid

Ultima priva generale per Thiago Motta prima del grande esordio in campionato alla guida della Juventus. In porta ci sarà il nuovo innesto Di Gregorio, aiutato da Bremer e Danilo al centro con Cabal e Cambiaso sulle corsie esterne. A centrocampo spazio a Thuram, Locatelli e Luiz, mentre il tridente offensivo sarà formato da Weah, Vlahovic e Yildiz.

Anche l'Atletico Madrid si prepara a cominciare la Liga e sfrutterà l'occasione per l'ultimo test. In avanti confermati Correa, Joao Felix e Samuel Lino, con Sorloth a fare da prima punta in sostituzione dell'ormai ex Morata che adesso veste la maglia del Milan.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cabal, Bremer, Danilo, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Douglas Luiz; Weah, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Moldovan; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Reinildo Mandava; Vermeeren, Koke; Correa, Joao Felix, Samuel Lino; Sorloth. All. Simeone.