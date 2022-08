Juventus-Atletico Madrid non si gioca, l’amichevole cancellata per motivi di sicurezza La situazione nella Striscia di Gaza spaventa gli organizzatori dell’amichevole tra Juventus e Atletico in programma domenica e soprattutto le due squadre.

A cura di Marco Beltrami

Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato di Serie A è entrato nel vivo, motivo per cui c’è grande interesse sulle amichevoli, anche in chiave mercato. Basti pensare alla sfida tra Juventus e Atletico Madrid che era inizialmente in programma domenica 7 agosto alle 20:45 a Tel Aviv in Israele. Il match, uno dei friendly match di lusso di questa estate, invece non sarà disputato con le due squadre che ora stanno cercando di organizzarsi per disputare comunque un altro test prima degli impegni ufficiali.

In Spagna il campanello d’allarme per l’amichevole tra la squadra di Allegri e quella di Simeone è suonato nelle scorse ore. Il motivo non è legato a fattori meteorologici, ma a motivi di sicurezza dopo che la situazione è diventata particolarmente calda nelle scorse ore. Il riferimento è alle violenze nella Striscia di Gaza che hanno causato, secondo quanto riferito dalle autorità palestinesi 8 morti e 40 feriti con una pioggia di razzi lanciati. Il Mundo Deportivo ha spiegato dunque che gli organizzatori hanno deciso di monitorare la situazione per cercare di capire se ci fossero i margini o meno per una cancellazione per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori.

Alla fine però a vincere è stata la cautela. L'Atletico che in questa mattina aveva in programma un piccolo allenamento prima della partenza, è rimasto in terra spagnola, dopo che la società bianconera aveva sottolineato i dubbi per il match. Ecco allora la decisione definitiva sul match in programma al Bloomfield Stadium, che non sarà disputato.

Non ci sarà quindi nemmeno l'atteso vertice di mercato tra Juve e Atletico per parlare di Morata pallino dei bianconeri, e molto gradito ad Allegri. Entrambe le società si sono già messe al lavoro per cercare comunque di trovare un piano B: è necessario non sciupare l'occasione di perdere un test amichevole, e per questo si sta provando o a trovare un'altra data o location per disputare la partita, o una soluzione alternativa con il coinvolgimento magari di altre squadre.