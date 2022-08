Calciomercato, ultime news in diretta: Juventus, con Kostic può arrivare anche Depay. Inter-Sanchez è addio

Quando manca solo una settimana all'inizio del campionato di Serie A il calciomercato è ancora in fibrillazione sia per quel che riguarda i colpi in entrata che le possibili uscite. Scatenata la Juventus che sta per chiudere con l'Eintracht Francoforte per Kostic e valuta l'ipotesi di regalare a Massimiliano Allegri anche Memphis Depay offerto dal Barcellona. Prosegue inoltre la trattativa per Parades con il PSG.

La Roma prosegue la sua grande campagna acquisti e prova a stringere per Bailly del Manchester United, mentre l'Inter si libera finalmente dell'ingombrante ingaggio di Alexis Sanchez che, dopo aver trovato un principio di accordo sulla buonuscita per la risoluzione con i nerazzurri, sta trattando per un nuovo ingaggio con il Marsiglia. Il Napoli va avanti per Raspadori: si lavora per limare la distanza con il Sassuolo che intanto ha presentato un'offerta per Pinamonti. Continua la ricerca del Milan di un centrocampista e di un difensore con Onana del Bordeaux e Diallo del PSG in pole position.