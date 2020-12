La Juventus è già pronta a tornare a lavoro. C'è l'Udinese mercoledì 3 gennaio alle 20.45 come ospite allo JStadium e l'ultima sconfitta contro la Fiorentina prima della pausa pesa come un macigno nel 2020 di Pirlo e dei giocatori. Per questo, al di là delle vacanze di Natale, i bianconeri hanno già in mano il programma che li porterà alla prima sfida 2021, con pochi giorni di riposo e una tabella di lavoro da rispettare per non perdere più terreno in classifica.

Molti giocatori oggi sono stati già alla Continassa per mettersi a disposizione del tecnico e farsi trovare pronti all'appello. Ovviamente gli infortunati non si sono mossi dall'infermeria, mentre gli altri, come Cristiano Ronaldo che è rientrato da Dubai, dove è stato ospite d'onore nonché assoluto protagonista con il premio come calciatore del secolo, si sono allenati con sedute individuali. L'asso portoghese è in ‘isolamento attivo‘, non può svolgere vita pubblica ma può partecipare alle sedute singole senza alcun contatto diretto, in attesa di avere i riscontri dai test anti Covid.

Il rientro da Dubai da parte di Cr7 ha scatenato nelle scorse ore qualche polemica sul mancato isolamento di rientro, ma la Juventus, ascoltata la Asl di Torino ha avuto conferma di poter fare allenare Cr7 in forma individuale, senza alcun contatto con i compagni e staff bianconero, in attesa di avere anche il conforto di due tamponi che potrebbero mercoledì inserirlo regolarmente in gruppo. Tamponi e test che sono continuati senza sosta anche per gli altri compagni che stanno rientrando alla Continassa. L'allarme Covid è sempre alto e i protocolli devono essere costantemente seguiti soprattutto dopo pause come quella delle festività natalizie.

Per Andrea Pirlo, dunque, non ci sarà alcun problema di riavere Ronaldo per la sfida all'Udinese, gara per la quale il portoghese sarà abile e arruolato mentre sta attendendo di avere confortanti notizie verso gli altri infortunati in rosa. Non sono pochi: c'è Giorgio Chiellini che dovrebbe aver recuperato dai continui acciacchi di questa prima metà di stagione, Arthur reduce da una botta al ginocchio e poi Demiral e De Ligt che non dovrebbero più avere problemi fisici in vista dell'Udinese.