La sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli ha tracciato una linea spartiacque: 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione inflitto agli azzurri (che a Torino non si erano presentati perché bloccati alla partenza dal provvedimento dell'Asl). In buona sostanza il verdetto ha chiarito che il club è stato processato e sanzionato perché non ha fatto il possibile per organizzare viaggio e trasferta sì da essere regolarmente al campo per la partita di campionato. Dovevano seguire il regolamento, non mettersi di traverso.

Il protocollo che ci siamo dati, se applicato correttamente, è sufficiente per finire la stagione senza alcun intoppo – ha ammesso il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, durante la relazione al termine dell'assemblea degli azionisti –. Basta essere diligenti. Il verdetto del Giudice Sportivo? È una vicenda che riguarda il Napoli e i vari gradi della giustizia. A noi non ci tocca.

Concetto semplice semplice al quale Agnelli aveva fatto espresso riferimento subito dopo la constatazione formale da parte dell'arbitro dell'impossibilità di disputare l'incontro in calendario per assenza degli avversari. Nel corso dell'intervento, però, il massimo dirigente bianconero ha posto l'attenzione anche su un altro aspetto della vicenda: ovvero l'opportunità che la Serie A muti format in corsa introducendo playoff e playout per terminare il campionato nel caso in cui la situazione di emergenza sanitaria dovesse peggiorare.

Playoff in Serie A? Se cominci una partita in un modo devi finire nello stesso modo.

I partenopei faranno ricorso ai vari gradi della giustizia di settore per ribaltare la sentenza oppure vederne emendati alcuni aspetti, nell'attesa che la battaglia legale faccia il suo corso è chiaro, però, il solco nel quale il calcio italiano intende procedere: c'è un protocollo licenziato dal Comitato Tecnico Scientifico ed elaborato con la collaborazione della Federcalcio; ci sono delle regole recepite di recente (la norma Uefa sui 13 calciatori, limite massimo, di cui disporre per giocare un match, beneficiando al massimo di una sola ipotesi di rinvio) dalla Lega di Serie A. Vanno rispettati. Stop. Non c'è alcuna possibilità d'interpretazione differente. E chi si pone al di fuori di questo ambito non può che essere punito.