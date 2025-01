video suggerito

Juventus agli ottavi o agli spareggi di Champions, cosa serve per qualificarsi: risultati e combinazioni La Juventus è quattordicesima nella classifica del girone di Champions League. I bianconeri sono quasi certi di giocare almeno i playoff, ma hanno bisogno di due vittorie per sperare di chiudere tra le prime otto, in questo caso giocherebbero direttamente gli ottavi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il cammino in Champions League della Juventus è stato fin qui molto buono. I bianconeri hanno ottenuto 11 punti in sei partite ed occupano la 14ª posizione della classifica. Per evitare i playoff la Juve deve superare sei squadre, cosa non semplice, ma il divario con l'ottava della graduatoria è di soli due punti. Determinanti saranno le ultime due partite che la Juve giocherà contro Bruges e Benfica.

Cosa serve alla Juve per qualificarsi agli ottavi di Champions League

Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Un buon percorso fin qui per la Juve, che proverà a chiudere in bellezza il girone della nuova Champions. Servono due vittorie per qualificarsi direttamente agli ottavi, ma non è detto che bastino. Perché anche con 17 punti (la Juve ne ha 11 e ne aggiungerebbe sei con due successi) i ragazzi di Thiago Motta non avrebbero certezze di essere tra le prime otto. Ma senza i successi contro Bruges e Benfica, gli ottavi non saranno possibili in alcun caso. Dunque vincere senza fare calcoli, poi bisognerà guardare sì ai risultati delle squadre che precedono la Juventus in classifica (tranne il Liverpool irraggiungibile).

Juve ai playoff di Champions League, cosa succede

Se la Juventus non si qualificherà tra le prime otto avrà la possibilità in ogni caso di proseguire il suo cammino europeo. Perché le prime otto della classifica vanno direttamente agli ottavi, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto saranno impegnate nei playoff, che la Juve ha quasi già la certezza di giocare. 11 punti ancora non bastano, ma con una vittoria, ma forse anche con un pareggio, almeno i playoff sarebbero garantiti.

Cosa succede in caso di pari punti in classifica

In caso di parità di punti in classifica, per qualunque posizione, la prima discriminante sarà sempre la differenza reti. Non essendoci più lo scontro diretto nei gironi, la Uefa ha deciso di premiare le squadre che avranno una migliore differenza reti. La seconda è rappresentata dal maggior numero di gol realizzati. Poi in caso di ulteriore parità si considererebbero il maggior numero di reti segnate in trasferta e il maggior numero di vittorie fuori casa.